Barış Yarkadaş'dan CHP'ye 'Özkan Yalım' eleştirisi

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’li yöneticilerin eleştirdikleri ne varsa aynısını yaptıklarını ifade ederek "CHP’li 1680 üye, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından ışık hızıyla ihraç edildi.Peki “Partimiz arınsın” diyenlere şahin kesilen bu sözde YDK, Özkan Yalım karşısında neden süt dökmüş kediye dönüyor?" diye sordu.

Barış Yarkadaş, CHP’li 1680 üyenin savunmaları alınmadan ihraç edildiğini

belirterek CHP'nin Özkan Yalım'ı ihraç edemediğini iddia etti. Durumu eleştiren Yarkadaş şunları kaydetti:

CHP’li yöneticiler AK PARTİ’yi “ikili hukuk sistemi” kurmakla eleştirirken, eleştirdikleri ne varsa aynısını yapıyorlar.

CHP’li 1680 üye, “Partimiz arınsın, yolsuzluklarla anılmasın” dediği için emir ve talimatla çalışan “partinin mahkemesi” sözde Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından ışık hızıyla ihraç edildi.

Aralarında “aynı suç isnadı”ndan İKİ KEZ ihraç edilenler bile var…

Üstelik savunmaları bile alınmadan…

Üstelik bu arkadaşlarımızın hiçbiri;

pavyon önünde delege satın almadı,

otelde havluyla basılmadı,

rüşvet yemedi - rüşvet vermedi.

Tek suçları “altı ok”a sahip çıkmaktı!

Peki “Partimiz arınsın” diyenlere şahin kesilen bu sözde YDK, Özkan Yalım karşısında neden süt dökmüş kediye dönüyor?

Sebebi otelden çıkan 254 kaset ile pahalı hediyeler mi acaba?

Ya “muhalif” medya?

Bir muhalif gazeteci bile “Nedir bu rezillik?” diye sormaz mı?

Sormadı, soramadı…

1680 üyenin ihraç edilmesinin “haber değeri” yok mu?

Çok yazık…

Muhalif medya ne hale düştü?

&&&&

Partimizin içine itildiği şu çaresizliğe bakın…

Özgür Özel’in görevlendirdiği avukat, Özkan Yalım’la konuşmadan önce kızına giderek ağzında bir şeyler geveliyor. “Baban istifa etsin” diyecek ama diyemiyor. Özkan Yalım’ın kızı bir arkadaşına “Genel merkezin avukatı ne dedi ben de anlamadım” diyor.

"Özkan Yalım oralı bile olmuyor"

Avukat bu kez Özkan’a gidip konuşuyor ve “İstifa edersen parti rahatlar”ı ima ediyor. Özkan Yalım oralı bile olmuyor.

Niye olsun ki?

ÖZGÜR ÖZEL’in altındaki arabanın iç dizaynını yaptırıp bunu da belediye kasasından ödeyen adam genel merkezi ve avukatını mı takar?

Özel hala o arabayla dolaşıyor.



Önceki gece tv100'de de söyledim:

CHP Özkan Yalım’ı ihraç edemiyor.

Grup başkanvekilleri ise Özkan’ın atılması için çaba göstermek yerine VEKİLLERE “ÖZKAN’I ZİYARET EDİN” diye rica ediyor.

Hiçbir vekil Özkan Yalım’ı AÇIKTAN ziyaret edemiyor.

103 yıllık partimiz İmamoğlu ve Özel’in yarattığı “kültür”ün kurbanı olmuş durumda.

Tarih; yolsuzluklara kol kanat geren bir parti yönetimi ile bu kültüre teslim olmayıp iyinin ve güzelin yanında saf tuttuğu için taşlananların mücadelesine şahit oluyor.

O 1680 kişinin içinde olmaktan şeref duyuyorum.

Emin olun ki; biz kazanacağız!

Çünkü tarih; kendisini temiz ellerin yazmasını istiyor!