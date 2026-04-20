Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları yarın başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

