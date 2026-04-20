Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı

Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı

Hizbullah, geçici ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğü gerekçesiyle dün Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 3 gündür devam eden ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinden Deyr Siryan beldesinin Sala bölgesine ilerleyen 8 zırhlı araçtan oluşan İsrail ordusu konvoyunun daha önce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedildi.

Saldırının 2 dalga halinde gerçekleştirildiği ve İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan ise bu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

