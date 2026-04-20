Muhteşem motorin indirimi iptal mi? Hürmüz işi bozdu Petrol yine uçuşta

TÜRKİYE'de araç sahiplerinin günlerdir yolunu gözlediği akaryakıt indirimi, Orta Doğu'daki jeopolitik fırtınaya kurban gitti. Cuma günü Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla petrol fiyatları çakılmış, motorine 8 liralık muhteşem bir indirim gündeme gelmişti. Bu gece olması beklenen bu büyük indirim ne yazık ki gerçekleşmeyecek. Zira petrol fiyatları Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte yeniden uçuşa geçti.

İRAN savaşında hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıcak çatışmalar tüm hesapları altüst etti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, küresel petrol fiyatlarındaki ani sıçrama nedeniyle salı gününden geçerli olacak büyük indirim tamamen iptal edildi. Bu indirim iptal olmasaydı motorinin litre fiyatında 8 lira birden düşüş olacaktı.

ZAMLAR VATANDAŞIN SIRTINDA KALDI

İndirimin iptal olmasıyla birlikte, 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarından bu yana akaryakıt fiyatlarında biriken ağır fatura olduğu gibi kalmış oldu. Yaklaşık 50 günlük savaş bilançosuna bakıldığında; benzinde litre başına yaklaşık 4,5 TL, motorinde ise litre başına yaklaşık 11-12 TL civarında devasa bir savaş zammı bulunuyor. 8 liralık indirimin rafa kalkmasıyla sürücüler, 72-73 TL bandına oturan rekor motorin fiyatlarıyla baş başa kaldı.

Savaş Öncesi motorin ve benzin fiyatları:

İstanbul: Benzin 58,13 TL | Motorin 60,21 TL

Ankara: Benzin 59,23 TL | Motorin 61,45 TL

Bugün motorin ve benzin fiyatları:

İstanbul (Avrupa): Benzin 62,70 TL | Motorin 71,59 TL

Ankara: Benzin 63,67 TL | Motorin 72,71 TL

BRENT PETROL YÜZDE 6 FIRLADI

Hafta sonu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı güçlerin Umman Körfezi'ndeki ablukayı yarmaya çalışan İran bandıralı bir kargo gemisine ateş açarak el koyması ve İran'ın boğazı ticarete yeniden kapattığını duyurması, piyasalarda şok etkisi yarattı. Pazartesi sabahı itibarıyla uluslararası piyasaların açılmasıyla birlikte, Cuma günkü kayıplarını hızla telafi eden küresel gösterge Brent ham petrolü yaklaşık yüzde 6 artışla 95,42 dolara fırladı. ABD ham petrolü WTI ise 89,77 dolara ulaştı.