BIST 14.484
DOLAR 44,88
EURO 52,85
ALTIN 6.911,40
HABER /  GÜNCEL

Bebek mamasında fare zehri tespit edildi!

Avusturya'da süpermarkette satılan, Almanya merkezli firmanın ürettiği bebek mamasında fare zehri tespit edildi.

Abone ol

Burgenland Eyalet Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Almanya’da yürütülen soruşturmalar kapsamında Avusturya’daki yetkililerin bilgilendirildiği ve şüpheli bebek mamalarının ülkede dolaşımda olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Polis, Avusturya'da piyasaya sürülmüş olabilecek bebek maması/ek gıdalarının zehirli olabileceği konusunda halkı acilen uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

İhbar üzerine Schützen am Gebirge kasabasında “havuç ve patates” içerikli bebek maması kavanozuna Burgenland Eyalet Kriminal Dairesince el konulduğu, bu ürünün tüketilmediği ve manipüle edilmiş olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Çekya ve Slovakya’da da benzer şekilde işaretlenmiş ürünlere polis tarafından el konulduğuna işaret edilerek, analiz sonucunda ürünün fare zehri içerdiğinin belirlendiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, manipüle edilmiş kavanozların bozulmuş ya da alışılmadık koku yayabileceğine ilişkin bazı bulguların olduğu kaydedildi.

Yetkililerin halktan dikkatli olmalarını ve şüpheli durumları hızlı şekilde bildirmelerini istediklerine işaret edilen açıklamada, kavanozun tabanında kırmızı daireli beyaz etiketin bulunmasının, kapağının daha önce açılmış ya da hasarlı olmasının, ilk açılışta duyulması gereken güvenlik sesinin işitilmemesinin ve alışılmadık ya da bozulmuş koku yaymasının önemli belirtiler olduğu bildirildi.

Açıklamada, süpermarket zincirinin, önlem amacıyla Almanya merkezli firmaya ait tüm bebek maması kavanozlarını satıştan çektiği duyuruldu.

Öte yandan üretici firmadan yapılan açıklamada, bebek mamalarına üretim aşamasında değil sonradan dış müdahalede bulunulmuş olabileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran savaşında işler karıştı! Müzakere bilmeceye döndü yeni saldırı var
İran savaşında işler karıştı! Müzakere bilmeceye döndü yeni saldırı var
Okul saldırısında yaralanan öğrencilerin son sağlık durumu
Okul saldırısında yaralanan öğrencilerin son sağlık durumu
Uşak Belediyesine yönelik soruşturma! CHP Uşak İl Başkanı, Uşakspor Başkanı dahil 28 gözaltı
Uşak Belediyesine yönelik soruşturma! CHP Uşak İl Başkanı, Uşakspor Başkanı dahil 28 gözaltı
Kalp cerrahisinde yeni standart: Robotik teknoloji
Kalp cerrahisinde yeni standart: Robotik teknoloji
Bakan Fidan: Bölgenin savaşlara tahammülü kalmadı!
Bakan Fidan: Bölgenin savaşlara tahammülü kalmadı!
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi: Hayatınızı kurtarmak için kaçın
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi: Hayatınızı kurtarmak için kaçın
Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Garanti Bankası beklentiyi açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Garanti Bankası beklentiyi açıkladı
O ülke, Hürmüz Boğazı'nda geçişi engellenen gemisi için İran'dan destek istedi
O ülke, Hürmüz Boğazı'nda geçişi engellenen gemisi için İran'dan destek istedi
Manisa'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Manisa'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Emeklinin haklı isyanı karşılık buldu! 65 yaş ve üzeri vatandaşa ücretsiz ulaşım hakkı sürecek
Emeklinin haklı isyanı karşılık buldu! 65 yaş ve üzeri vatandaşa ücretsiz ulaşım hakkı sürecek
TBMM özel gündemle toplanacak
TBMM özel gündemle toplanacak
Kosova, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etti
Kosova, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etti