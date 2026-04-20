İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savaş kimsenin yararına değil"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır." dedi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

İslam dünyasında yakınlaşmanın gerekliliğine değinen Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi, komplolarla mücadele etmenin ve dış güçlerin suistimalini önlemenin en önemli yoludur. Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı ziyarette, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman basınından Türk diplomasisine övgü! Almanya için 'kapının dışında kaldı' yorumu
Alman basınından Türk diplomasisine övgü! Almanya için 'kapının dışında kaldı' yorumu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak
Saadet seçim startını verdi: Belediye koridorlarını Dallas'a, okulları Teksas'a çevirdiler
Saadet seçim startını verdi: Belediye koridorlarını Dallas'a, okulları Teksas'a çevirdiler
"Kazan enflasyonu" kapıda: Tabildota yüzde 20 zam yolda
"Kazan enflasyonu" kapıda: Tabildota yüzde 20 zam yolda
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde ihracat düştü
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde ihracat düştü
Yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesti cezayı yedi
Yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesti cezayı yedi
Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı
Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Mutlak Butlan' için yol haritası! O isimleri partiden gönderecek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Mutlak Butlan' için yol haritası! O isimleri partiden gönderecek
Bir kadını yüzünden bıçakladı! Elleri kanlı TikTok'ta yayın yaptı
Bir kadını yüzünden bıçakladı! Elleri kanlı TikTok'ta yayın yaptı
Çalık Holding'in acı günü! İş insanı Mahmut Çalık hayatını kaybetti
Çalık Holding'in acı günü! İş insanı Mahmut Çalık hayatını kaybetti
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor, hangi kararlar alınacak?
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor, hangi kararlar alınacak?