Emeklinin haklı isyanı karşılık buldu! 65 yaş ve üzeri vatandaşa ücretsiz ulaşım hakkı sürecek

Belediyelerin, toplu taşıma araçlarındaki aşırı yoğunluğu gerekçe göstererek 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım haklarına getirdiği biniş kotaları yargıdan döndü.

Emekli bir vatandaşın, ulaşım hakkının kısıtlanmasına karşı başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda mahkeme, belediyelerin bu yetkisinin olmadığını vurgulayan bir karara imza attı.

Karar doğrultusunda, sosyal devlet güvencesi altındaki bu hakkın herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi tutulamayacağı hüküm altına alındı.

BİR YILDA 3.365 BİNİŞLE GELEN REKOR TARTIŞMALARI ALEVLEDİ

Toplu taşıma kullanımına dair tartışmalar, Sivas'ta yaşayan 65 yaş üstü Mehmet S.'nin istatistiklerinin paylaşılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Sivas Belediyesi tarafından açıklanan verilere göre Mehmet S., 2025 yılında ücretsiz ulaşım kartını tam 3.365 kez kullanarak ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Bu durum, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı bulurken, ücretsiz kart sahiplerinin toplu taşımayı 'keyfi' kullandığına dair eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sivaslı bir genç, "Günde 25 kere biniş rekoru kırmış herhalde" diyerek durumu şaşkınlıkla karşıladı.

BELEDİYELERİNİN KOTA UYGULAMALARII İPTAL EDİLDİ

Yoğunluk şikayetleri üzerine harekete geçen Elazığ Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların biniş hakkını aylık 60 kullanım ile sınırlandırmıştı.

Benzer bir adımı atan Karabük Belediyesi ise bu hakkı aylık 30 binişe kadar düşürmüştü.

Belediye yetkilileri, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerindeki izdihamı önlemek amacıyla bu kararları aldıklarını savunsa da, mahkeme bu kısıtlamaların yasal bir dayanağı olmadığına karar verdi.

Emekli bir vatandaşın durumu yargıya taşımasıyla birlikte, yerel yönetimlerin bu tarz bir sınırlama getirme yetkisinin bulunmadığı tescillendi.

"EMEKLİLER TUZLUK GİBİ EVDE Mİ OTURSUN?"

Hukuki süreç devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hizmet alanlarında da vatandaşlar ikiye bölündü.

Bazı çalışanlar sabah işe giderken yer bulamamaktan şikayet ederken, emekli vatandaşlar ise sokağa çıkma haklarını savundu.

Ankara sokaklarında mikrofon uzatılan bir emekli vatandaş, "Gezmesin mi yani? Evde mi otursun tuzluk gibi? Şimdi gezme sırası bizde, hem de çok çok fazlasıyla bizde" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka vatandaş ise, "Herkes sokakta yazık, çalışanlara yer kalmıyor. Belirli bir sınır olması lazım" diyerek kısıtlamaları desteklediğini belirtti.

'SOSYAL DEVLET' İLKESİNİ HATIRLATARAK KISITLAMAYI DURDURDU

Dosyayı inceleyen mahkeme, anayasal bir hak olan sosyal devlet ilkesine dikkat çekti.

Mahkeme heyeti, Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) gibi birimlerin ücretsiz ulaşım hakkını kısıtlamak yerine, vatandaşların bu haktan daha rahat faydalanabilmesi için 'kolaylaştırıcı tedbirler' alması gerektiğini belirtti.

Kararda, kanunla tanınan bir hakkın belediye meclis kararlarıyla daraltılamayacağı ifade edilerek, kota uygulamaları tamamen iptal edildi.

Bu kararla birlikte, sınırlama getirilen tüm şehirlerde 65 yaş üstü vatandaşlar 2026 Mart ayı itibarıyla yeniden sınırsız ulaşım hakkına kavuştu.