Diyanet açıkladı! 2026 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizesinde "2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedeli de açıklandı.

KURBAN BAĞIŞ BEDELLERİ BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt içinde kestirmek isteyenler için 18.000 TL, yurt dışında kestirmek isteyenler içi de 7.000 TL olacak.

Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek.