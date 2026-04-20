Avukat Serdar Öktem suikastında sır perdesi aralandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı

Önceden hedef alınmış

Serdar Öktem hakkında savcılık iki kez güvenlik tedbiri talep etmiş. Daltonlar silahlı suç örgütüne yönelik savcılık tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Mayıs 2025'te Bakırköy'deki bir otelde çalışan Eren Öztek'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve 18 yaşından küçük Selami Çağan Y.'nin ifadelerinde "Eren Öztek cinayetinden önce cumhuriyet savcısı olarak bildikleri bir şahsa yönelik örgüt yöneticisi Caner Kocar'ın talimatıyla eylem hazırlığında olduklarını ancak eylemi gerçekleştiremediklerini" beyan ettikleri iddianamede ifade edildi.

İddianamede, şüphelilere eylem yapacakları kişi tarif ettirilerek yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde hedef kişinin avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşıldığı, bunun üzerine Başsavcılık tarafından Öktem hakkında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.

Daltonlar suç örgütünün eylem ve faaliyetleri kapsamında 6 Ağustos 2025'te Bağcılar'da, faaliyet gösteren Kardeşler Kıraathanesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında yakalanan şüpheli Ali Karapınar'ın ifadesinde "avukata suikast girişiminde bulunduğunu" söylemesi üzerine yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde bahsettiği kişinin avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, ikinci kez gerekli yazışmalar yapılarak tedbirlerin aldırılmasının istendiği belirtildi.