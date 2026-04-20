Avukat Serdar Öktem suikastında sır perdesi aralandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem’in trafikte uğradığı silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 7 yıldan 20 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Soruşturmada saldırının arkasından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıkarken, cinayetin "Siirtli Naci" lakaplı Naci Yılmaz tarafından azmettirildiği belirlendi. Olayda kullanılan silahlar ormanlık alanda bulundu, şüphelilerin kaçış ve yakalanma detayları da iddianamede yer aldı.
Avukat Serdar Öktem'in trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 20 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Soruşturma tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Öktem'in 6 Ekim 2025'te Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Öktem'in aracının içinde silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesinin bildirilmesi neticesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Silahlar ormanlık alanda bulundu
İddianamede, eylemi gerçekleştiren 5 şüphelinin silahlı saldırıda kullandıkları çalıntı aracın Arnavutköy'de bulunan ormanlık alanda terk halde bulunduğu, şüphelilerin kaçtıklarının tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin yaya olarak ormanlık alandan geçerek örgüt mensupları tarafından gönderilen ticari taksiye bindikleri ve araç içerisinde yakalandıkları iddianamede yer aldı. İddianamede, terk edilen araç ile şüphelilerin yakalandıkları yer arasında kalan ormanlık bölgede yapılan taramalarda ormanlık alan içerisinde bir ağacın altında sırt çantası içerisinde eylemde kullanılan 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kar maskeleri ve eldivenlerin ele geçirildiği ifade edildi.
Önceden hedef alınmış
Serdar Öktem hakkında savcılık iki kez güvenlik tedbiri talep etmiş. Daltonlar silahlı suç örgütüne yönelik savcılık tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Mayıs 2025'te Bakırköy'deki bir otelde çalışan Eren Öztek'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve 18 yaşından küçük Selami Çağan Y.'nin ifadelerinde "Eren Öztek cinayetinden önce cumhuriyet savcısı olarak bildikleri bir şahsa yönelik örgüt yöneticisi Caner Kocar'ın talimatıyla eylem hazırlığında olduklarını ancak eylemi gerçekleştiremediklerini" beyan ettikleri iddianamede ifade edildi.
İddianamede, şüphelilere eylem yapacakları kişi tarif ettirilerek yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde hedef kişinin avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşıldığı, bunun üzerine Başsavcılık tarafından Öktem hakkında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.
Daltonlar suç örgütünün eylem ve faaliyetleri kapsamında 6 Ağustos 2025'te Bağcılar'da, faaliyet gösteren Kardeşler Kıraathanesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında yakalanan şüpheli Ali Karapınar'ın ifadesinde "avukata suikast girişiminde bulunduğunu" söylemesi üzerine yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde bahsettiği kişinin avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, ikinci kez gerekli yazışmalar yapılarak tedbirlerin aldırılmasının istendiği belirtildi.