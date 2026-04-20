Madam Coco'nun sahibi İlhan Tanacı boşandı! Eşi Lale Tanacı büyü yaptırmış ve...

Ünlü ev tekstili markasının Madam Coco'nun Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tanacı ile eşi Lale Tanacı'nın 2004 yılında başlayan evlilikleri, mahkeme salonuna taşınan ağır suçlamalarla sona erdi. Lale Tanacı, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını, kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uygulandığını belirterek boşanma davası açtı.

100 milyon lira tazminat istedi

Dilekçesinde markayı eşiyle birlikte büyüttüğünü ancak hakarete uğradığını savunan Lale Tanacı, eşinin kendisine ilaç ve uyuşturucu verme planları yaptığını öne sürdü. Bu iddialar doğrultusunda Lale Tanacı; 100 milyon lira manevi, 50 milyon lira maddi tazminatın yanı sıra aylık 600 bin lira nafaka ve birlikte yaşadıkları İbrahim Paşa Köşkü'nün kendisine tahsis edilmesini talep etti.

Bağlama büyüsü yaptı iddiası

Sabah'ın haberine göre, İlhan Tanacı ise avukatları aracılığıyla açtığı karşı davada eşinin iddialarını reddederek oldukça çarpıcı karşı suçlamalarda bulundu. Dilekçede, Lale Tanacı'nın paranoid sorunlar yaşadığı ancak tedaviyi kabul etmediği, sürekli komplo teorilerine inandığı iddia edildi.

*Eşinin günde 16 saat boyunca YouTube videoları izleyip bu içerikleri kendisine ve çocuklarına zorla izletmeye çalıştığını belirten İlhan Tanacı, eşinin ayrıca hurafelere inanarak kendisine "bağlama büyüsü" yaptığını ileri sürdü.

İlhan Tanacı, eşinin ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesini ve eşinin kendisine toplam 150 milyon lira tazminat ödemesini istedi.

Kocasına 300 bin lira tazminat ödeyecek

Karşılıklı ağır suçlamaların ardından mahkeme, dava süreci devam ederken Lale Tanacı'yı akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Kurumdan gelen raporda, Lale Tanacı'nın fiili ehliyetinin yerinde olduğu ve ortak hayatı çekilmez kılacak psikiyatrik bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edildi.

Yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda kararını açıklayan İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların çekişmeli olarak boşanmasına hükmetti.