Kalp cerrahisinde yeni standart: Robotik teknoloji

Kalp cerrahisinde gelişen teknoloji, açık ameliyatların yerini giderek daha konforlu ve güvenli yöntemlere bırakıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, robotik kalp cerrahisinin daha az kesiyle yapıldığını, hastaların daha kısa sürede iyileşerek günlük hayatlarına hızlıca dönebildiğini belirtti.

Kalp cerrahisinde teknolojinin sunduğu imkanlar hem hasta konforunu hem de cerrahi güvenliği önemli ölçüde artırıyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan robotik kalp cerrahisi, klasik açık kalp ameliyatlarına kıyasla daha az invaziv yöntemler sunarak dikkat çekiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, robotik cerrahinin sağladığı avantajları ve hangi ameliyatlarda kullanıldığını anlattı.

DAHA AZ KESİ, DAHA KONFORLU TEDAVİ

Robotik kalp cerrahisinin standart kalp ameliyatlarına göre çok daha az invaziv bir yöntem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, “Bu yöntem sayesinde hastalarımızda iyileşme süresi belirgin şekilde kısalıyor. Hastanede yatış süresi azalıyor, enfeksiyon riski düşüyor ve hastalar gündelik hayatlarına çok daha hızlı dönebiliyor” dedi.

AMELİYATLARIN YÜZDE 80-90’I ROBOTİK YÖNTEMLE

Robotik cerrahinin günümüzde kalp ameliyatlarının büyük bir kısmında güvenle uygulanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Türkyılmaz, “Artık kalp ameliyatlarının yaklaşık yüzde 80-90’ını robotik cerrahi ile gerçekleştirebiliyoruz. Koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, kalpteki deliklerin kapatılması ve aort genişlemesi operasyonları bu yöntemle başarıyla yapılabiliyor” diye konuştu.

CERRAHİ GÜVENLİK VE HASSASİYET ARTIYOR

Robotik cerrahinin çalışma prensibine de değinen Prof. Dr. Türkyılmaz, ​“Cerrah robotik kolları üç boyutlu görüntü eşliğinde son derece hassas şekilde kontrol ediyor. Bu sayede ulaşılması zor anatomik bölgelerde daha net görüş sağlanıyor ve cerrahi güvenlikartarak vurguladı. Prof. Dr. Türkyılmaz, “Robotik sistemler, cerraha daha konforlu bir çalışma alanı hata riskini azaltıyor” ifadelerini kullandı.

UYGUN HASTALARDA İLK TERCİH ROBOTİK CERRAHİ

Robotik cerrahinin her hasta için uygun olmayabileceğini ancak uygun hastalarda öncelikli olarak tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, “Uygun olan hastalarımızda ilk seçenek olarak robotik cerrahiyi değerlendiriyoruz. Standart cerrahiyi ise ikinci seçenek olarak ele alıyoruz” dedi.

“İKİNCİ GÖRÜŞ İÇİN KLİNİĞİMİZE BEKLİYORUZ”

Kalp cerrahisi planlanan hastalara çağrıda bulunan Prof. Dr. Türkyılmaz, “Kalp hastalığı olan ve ameliyat planlanan hastalarımızı mutlaka ikinci bir görüş almak üzere kliniğimize bekliyoruz. Robotik cerrahi ve küçük kesili kalp ameliyatlarının sunduğu güvenli ve konforlu tedavi avantajlarından faydalanmalarını önemsiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.