Kalp krizinde korkulan tablo! 40 yaş altı gençler dikkat...

Gençlerde Kalp Krizi Neden Daha Ölümcül?

İleri yaştaki bireylerin kalbi, zamanla gelişen damar daralmalarına karşı kılcal damarlar (kollateral) oluşturarak kendi savunma mekanizmasını geliştirir. Ancak gençlerde bu yan damarlar henüz oluşmadığı için, ana damarda meydana gelen ani bir tıkanıklık kalbin geniş bir kısmının kanlanmasını durdurur ve bu da ani ölümlere yol açabilir.