Kalp krizinde korkulan tablo! 40 yaş altı gençler dikkat...
Türkiye'de yapılan güncel uzman değerlendirmelerine göre, kalp krizi görülme yaşı dramatik bir şekilde düşmüş durumda.
Uzmanlar, genç yaşta kalp krizlerinin artışını şu temel faktörlere bağlıyor:
Zararlı Alışkanlıklar: Sigara, alkol ve elektronik sigara kullanım yaşının düşmesi damar sağlığını doğrudan bozuyor.
Hareketsiz Yaşam: Bilgisayar ve ekran başında geçirilen uzun saatler fiziksel aktiviteyi kısıtlıyor.
Beslenme Hataları: Fast-food tüketimi, paketli gıdalar, aşırı tuz ve şeker alımı obezite ve diyabet riskini artırıyor.
Kronik Stres ve Uyku Bozukluğu: Modern şehir hayatının getirdiği yoğun stres ve düzensiz uyku kalbi yoran ana etkenlerden biri.
Gençlerde Kalp Krizi Neden Daha Ölümcül?
İleri yaştaki bireylerin kalbi, zamanla gelişen damar daralmalarına karşı kılcal damarlar (kollateral) oluşturarak kendi savunma mekanizmasını geliştirir. Ancak gençlerde bu yan damarlar henüz oluşmadığı için, ana damarda meydana gelen ani bir tıkanıklık kalbin geniş bir kısmının kanlanmasını durdurur ve bu da ani ölümlere yol açabilir.
Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler
Aşağıdaki belirtiler genç yaşta dahi olsa asla ihmal edilmemelidir:
Göğüste baskı, sıkışma veya yanma hissi.
Sırt, sol kol, boyun veya çeneye yayılan ağrılar.
Efor sarf ederken ortaya çıkan nefes darlığı ve çarpıntı.
Olağan dışı terleme, mide bulantısı veya baş dönmesi.
Korunmak İçin Neler Yapılmalı?
30 yaşından sonra düzenli kolesterol, tansiyon ve şeker kontrollerine başlanmalıdır.
Sigara ve nikotin içeren her türlü üründen uzak durulmalıdır.
Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş gibi düzenli egzersizler yapılmalıdır.
Akdeniz tipi (sebze ve zeytinyağı ağırlıklı) beslenme tercih edilmelidir.