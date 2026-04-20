Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Garanti Bankası beklentiyi açıkladı

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mahmut Akten, Merkez Bankası'nın 22 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak faiz kararına ilişkin tahminlerini açıkladı.

Piyasalar yurt dışında Orta Doğu'daki savaşa odaklanırken, yurt içinde ise bu hafta açıklanacak olan faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası, faiz kararını 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak. Karar öncesi Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili beklentilerini açıkladı.

2026 YILI ENFLASYON TAHMİNİ

Cnbc-e'ye konuşan Mahmut Akten, faiz ve enflasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıl sonu enflasyon tahminlerini yükselttiklerini belirten Akten, şunları söyledi:

-"Büyüme rakamımızı değiştirmedik. Savaş ikinci çeyrekte sönümlense bile petrol fiyatlarının ortalama 85 dolar olacağını düşünüyoruz. Yüzde 4 büyüme yüzde3,5'lere doğru geri çekilebilir.

-Enflasyon öngörümüz yüzde 25'ti bunu yüzde 28,5'lere doğru geliyor baz senaryoda"



MERKEZ BANKASI FAİZİN BEKLENTİSİ

Nisan ayı faiz kararına ilişkin beklentilerini de paylaşan Akten, şunları söyledi:

-"Enflasyon yüzde 28 olursa yüzde 6-7 daha yukarıda yüzde 35 civarında bir politika faizi bekliyoruz. Fonlama faizleri tekrar savaşla beraber yukarı çıktı.

-22 Nisan'da Merkez Bankası kararını benim isteğim faizlerin aynı seviyede kalması daha yukarı çıkmaması.

-Ciddi bir reel getiri var. Merkez Bankası savaş çıkar çıkmaz en hızlı aksiyon alan merkez bankasıydı. Gerekli önlemler alındı. Bu yüksek faizin temmuzdan itibaren kademe kademe aşağı geleceğini düşünüyoruz."

KREDİ KARTI KULLANIMI

Kredi kartı kullanım oranının bir yılda yüzde 65'ten yüzde 75'lere geldiğini söyleyen Akten, kart kullanımını enflasyonist olarak görmediğini kaydetti. Akten kredi limitlerinde önümüzdeki günlerde rahatlama beklemediğini belirterek, "Geçen sene bireysel daha fazla büyüdü. Bu yıl daha yüzde 50-50 tüzel ve bireysel büyüme öngörüyorum" diye konuştu.



"EN BÜYÜK ENGEL ENFLASYON"

Ülkenin önündeki en büyük engelin enflasyon olacağını belirten Akten, şöyle konuştu: