TBMM özel gündemle toplanacak

Meclis, 23 Nisan özel gündeminin yanı sıra kadınlara 24 hafta doğum izni, çocuklara sosyal medya kısıtlaması ve okul güvenliği gibi hayati konuları görüşmek üzere toplanıyor. Haftalık mesaide ayrıca "Katliam Yasası" olarak tartışılan hayvan hakları düzenlemesinin sahadaki etkileri de masaya yatırılacak.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşunun 106. yılında kapılarını çocuklar için açarken, yasama faaliyetlerinde de yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğindeki özel oturumlar, Türkiye’nin hem yarınını hem de güncel sosyal sorunlarını ajandasına taşıyacak.

KÜRSÜ ÇOCUKLARIN: 106. YIL KUTLAMALARI

Bayram haftası kapsamında yarın düzenlenecek "TBMM Çocuk Özel Oturumu" ile Başkanlık Divanı sembolik olarak çocuklara devredilecek. Perşembe günü ise devlet erkanının ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek 23 Nisan Özel Oturumu, ulusal egemenlik ruhunu başkentten tüm Türkiye’ye yansıtacak.

SOSYAL HİZMETLERDE REFORM: DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Haftanın en önemli yasama başlıklarından biri, "Sosyal Hizmetler Kanunu"ndaki kapsamlı değişiklikler olacak. Kabul edilmesi beklenen maddeler arasında şunlar öne çıkıyor:

Analık İzni: Kadın çalışanlara verilen doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Babalık İzni: Eşi doğum yapan işçinin ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Koruyucu Aile Desteği: Koruyucu aile olan memurlara 10 günlük izin hakkı tanınacak.

DİJİTAL GÜVENLİK: 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Çocukların dijital dünyadaki güvenliğini merkeze alan yeni düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarına ağır sorumluluklar yükleniyor. Taslağa göre;

15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak; yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek.

Oyun platformlarında derecelendirilmemiş oyunların sunumu yasaklanacak.

OKUL GÜVENLİĞİ VE HAYVAN HAKLARI KOMİSYONDA

Meclis, bayram coşkusunun gölgesinde kalan trajik olayları da gündemine alıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları üzerine yapılacak genel görüşmede, eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetleri ele alınacak.

Çarşamba günü ise Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, kamuoyunda "Katliam Yasası" olarak adlandırılan Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirilecek. Uygulamadaki aksaklıklar ve yasanın toplumsal etkileri komisyon üyelerince değerlendirilecek.