İslam Memiş’ten “Büyük Reset” uyarısı! 2030 planı öne çekildi
Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilim, yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Hürmüz Boğazı'nın tekrardan kapandığına yönelik haberle yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin artmasına neden oldu. Bu gelişmelerle dolara olan talebin artması ve artan enflasyonist endişeler altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.
Güne düşüşle başlayan gram altın, 6 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 150 liradan satılıyor.Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 4 bin 787 dolardan işlem görüyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, dünya ekonomisinin bilinçli bir kaos sürecinden geçtiğini savunarak, pandemi sonrası başlayan sürecin “yasal soygun” aşamasına girdiğini iddia etti.
"BÜYÜK RESET 2030'DAN ÖNE ÇEKİLDİ "
Memiş, Dünya Ekonomik Forumu’nun sıkça tartışılan “Büyük Reset” planının öne alındığını belirterek şunları söyledi:“Kesinlikle Büyük Reset’lemeyi 2030 yılında planlıyorlardı, öne çektiler. Bu savaşı bilerek ve isteyerek çıkartan sistem, küresel piyasaları, küçük yatırımcıları, büyük balinaları adeta soyuyor. Önce savaş çıkarıyorlar, sonra enflasyonu patlatıyorlar ve ardından dijital paralara geçiş sürecini başlatıyorlar.”
Brent petrolün kısa sürede 90 doların altına sarkıp ardından yeniden yükselmesini örnek veren Memiş, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin fiyatlardaki oynaklığı artırdığını kaydetti. Avrupa’da yakıt stoklarının 4 haftaya düştüğünü, Çin’de ise 4 aylık rezerv kaldığını aktaran uzman, petrolün 200 dolar seviyesine çıkması durumunda kalıcı enflasyonun kaçınılmaz olacağını vurguladı.
Merkez bankalarının dijital paraları hazırladığını belirten Memiş, enflasyonun bilerek kalıcı hale getirildiğini savundu. “Dijital paraya geçmek için enflasyonu patlatmanız lazım. Merkez bankalarının çoğu zaten dijital paralarını hazırladı, sadece açıklanması kaldı” ifadelerini kullandı.