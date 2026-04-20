İslam Memiş’ten “Büyük Reset” uyarısı! 2030 planı öne çekildi

Güne düşüşle başlayan gram altın, 6 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 150 liradan satılıyor.Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 4 bin 787 dolardan işlem görüyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, dünya ekonomisinin bilinçli bir kaos sürecinden geçtiğini savunarak, pandemi sonrası başlayan sürecin “yasal soygun” aşamasına girdiğini iddia etti.