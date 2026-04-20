Mehmet Metiner'e vize şoku! 'Türkiye’ye dönmez' diye reddedildi

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Dışişleri Bakanlığının yazısıyla birlikte ABD vizesine başvurduğunu ancak bu talebin reddedildiğini duyurdu. Metiner’in ret gerekçesi 214(b), yani “ülkesine geri döneceğine dair yeterli kanıt göstermemesi” olarak bildirildi. Metiner ise, "Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum, test etmek amacıyla başvuruda bulundum" dedi.

2011 ile 2018 yılları arasında AK Parti milletvekili olan, televizyonlardaki tartışma programlarında iktidara verdiği destekle tanınan Mehmet Metiner, ABD vizesine başvurdu. Ancak bu başvuru reddedildi. Metiner, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

‘45 DAKİKA BEKLETİLDİM’

Metiner, vize başvurusunu Dışişleri Bakanlığının ‘referans yazısıyla’ birlikte bugün ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yaptığını, burada diplomatik pasaportunu görevlilere teslim ettiğini, kendisine “Milletvekili misiniz” ve “Gazeteci misiniz” sorularının sorulduğunu, her ikisine “Evet” yanıtını verdiğini, bunun akabinde görevlilerin kendisine “Oturma yerinde bekler misiniz, sizi çağıracağız” dediğini söyledi.

45 dakika beklediğini kaydeden Metiner,

“Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler. Kalkıp bankodaki görevliye gittim. ‘Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edileceksem pasaportumu geri istiyorum’ dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 No'lu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kağıt vererek ilettiler”

ifadelerini kullandı.

RET GEREKÇESİ: GÖÇMENLİK ŞÜPHESİ

Metiner, Büyükelçiliğin verdiği ret kağıdını da paylaşırken, bu kağıtta ret gerekçesi olarak ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 214(b) maddesi işaret edildi.

Söz konusu madde, ABD vize başvuru sahibinin ülkesine geri döneceğine dair yeterli sosyal, ekonomik veya ailevi bağ gösterememesini (göçmenlik şüphesi) işaret ediyor. Metiner, ret yanıtının ardından, durumu Dışişleri Bakanlığının ilgili genel müdürlüğüne ilettiğini ifade ederken, “Üzülerek öğrendim ki biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz. Mütekabiliyet bu konuda yokmuş. O zaman buradan soruyorum. Vize vermeyecek birinin parmak izini hem de etraflıca niçin alıyorlar? Umarım Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereğini yapar” sözlerini sarf etti.

‘TEST ETMEK AMACIYLA BAŞVURDUM’

Metiner ayrıca, vize reddinin gerekçesiyle ilgili, “ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil. Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek. Özgürlük anlayışları bu kadar işte! Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum. Yanılmadım. Buna rağmen test etmek amacıyla başvuruda bulundum. Olanda hayır vardır” şeklinde konuştu.