Azerbaycan “Xəzər Universiteti” Türk dünyasının iki zirve ozanını anıyor

Azerbaycan, bu günlerde Anadolu ve Kafkasya’nın iki zirve ozanı Âşık Şenlik ile Âşık Alesker’i anma etkinlikleri kapsamında ağırlıyor.

İlk program, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Hazar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. “Türk Dünyasının İki Zirvesi” başlıklı etkinlik, üniversitenin ana binasındaki büyük salonda yapılacak.

Programın selamlama konuşmasını Hazar Üniversitesi Direktörler ve Kayyumlar Şurası Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, açış konuşmasını ise Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raziye İsayeva yapacak.

Etkinlik kapsamında, Âşık Şenlik ve Âşık Alesker hakkında Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde yayımlanan eserlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, kaleme aldığı “Âşık Şenlik ve Devrin Tarihî Çehresi” ile “Gökçe’nin Bilge Ozanı: Âşık Alesker” adlı kitaplarını tanıtacak ve iki büyük ozan üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Kitapların yayımını üstlenen Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Genel Sekreteri Osman Saday ile eserleri Azerbaycan Türkçesine çeviren Dr. İsmail Umudlu da programda birer konuşma yapacak.

Programın sonunda, Hazar Üniversitesi öğretim görevlilerinden Âşık Ramin Garayev, Şenlik ve Alesker’in eserlerinden örnekler seslendirecek.

Etkinlikte ayrıca tanıtımı yapılacak eserlerin arka kapak yazıları da dikkat çekiyor. “Âşık Şenlik ve Devrin Tarihî Çehresi” adlı kitapta, ozanın eserleri sözlü tarih perspektifiyle ele alınarak dönemin siyasal ve toplumsal gerçekliği içinde yeniden değerlendiriliyor. Eserde, destan ve şiirler aracılığıyla resmî tarihin çoğu zaman görünür kılmadığı insan hikâyeleri gün yüzüne çıkarılırken, toplumsal hafızanın derin katmanlarına da ışık tutuluyor.

Kitapta Âşık Şenlik; zulme karşı duran bir ses, halkının acılarını dile getiren bir nefes ve hakikati dile getiren bir vicdan olarak tanımlanıyor.

“Gökçe’nin Bilge Ozanı: Âşık Alesker” adlı eserde ise 1821 yılında Göyçe’nin Akkilise köyünde doğan Âşık Alesker’in hayatı, yaşadığı coğrafyanın hafızasıyla birlikte ele alınıyor. Yoksulluk, aşk, savaş ve göçlerle şekillenen yaşamı; düğün meydanlarından sürgün yollarına uzanan bütüncül bir anlatımla aktarılıyor.

Eserde, ozanın şiirleri ve düşünce dünyası tarihî ve toplumsal bağlamından koparılmadan sade ve akıcı bir dille sunulurken, şiirlerin özgün dili korunuyor ve gerekli açıklamalar metin içinde veriliyor.