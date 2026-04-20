Montella'dan İtalya'da flaş itiraf: Bırakmayı düşündüm

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da katıldığı bir spor programında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Adana Demirspor'a gelmeden önce teknik direktörlüğü bırakmayı düşündüğünü söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da katıldığı bir spor programında ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA TESADÜFEN GİTMEDİ"

Montella, Türkiye ile Dünya Kupası'na katılmanın "tesadüf" olmadığını belirterek "Türkiye'de bir takım oluşturduk. Bana daha önce takımda yeterince istikrar olmadığını söylüyorlardı. Taktiksel bir düzen getirdik. Milli takımda zaman yok. Maç stratejisi, çalışma yöntemi ve süreklilik sağlamaya çalışmalısın. Türkiye'de oynayanları tanıdığım için yurt dışında oynayanları incelemek zorunda kaldım. Bu takım Dünya Kupası'na tesadüfen gelmedi, sadece teknik kaliteyle de açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

"BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Programda Adana Demirspor'un başına geçmeden önce teknik direktörlüğü bırakmayı düşündüğünü itiraf eden Montella, kendini kanıtlamak için Türkiye'ye gittiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıl boyunca İtalya'dan hiçbir teklif almadım. Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim çünkü İtalya'dan hiçbir teklif almadım. Artık antrenörlük yapmamayı, bırakmayı bile düşündüm, çünkü bir şansım yoktu, sonra koronavirüs geldi, evdeydim ve iyiydim. Sonra hoşuma gitmeyen birkaç teklif geldi. Ve sonra Adana Demirspor'dan teklif gelince sıfırdan başlayıp yeniden başlamak için karar verdim."

