Mauro Icardi için transfer itirafı! İmzaya yakın
Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmişti. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükselten sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, ilk 11'de başladığı maçın 2. dakikasında fileleri sarsmıştı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz Galatasaray Yönetimi ile görüşme sağlamayan Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir açıklama geldi. Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, tecrübeli golcünün geleceğine dair NTV'ye açıklamalar yaptı. İşte Cecchini'nin Icardi sözleri...
"Icardi, Arjantin futboluna geri dönerse transfer piyasasında büyük bir başarı olarak görülür. Daha önce hiç oynamadığı bir yere gelecek ve lige prestij getirecek. İtalya, Fransa ve Türkiye'deki etkileyici kariyeri nedeniyle kamuoyunda heyecan yaratacaktır."
"Icardi River Plat'e yakın"
"Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor. Ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey, Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi, birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti."