Cesedi vali bizzat teşhis etti! Gülistan Doku cinayetinde olay itiraf
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu ifadesinde dikkat çeken beyanlarda bulundu. Eroğlu, Gülistan Doku’yu arama çalışmaları esnasında bulunan bir kimliği belirsiz cesedin Gülistan Doku olup olmadığının teşhisini bizzat Vali Sonel’in kendisinin yaptığını söyledi. İşte detaylar...
Tunceli'de Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosya, 6 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Yeniden ele alınan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan koruma polisinin beyanları dikkat çekti.
Eroğlu, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında çarpıcı beyanlarda bulundu. Eroğlu, Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sırasında bulunan kimliği belirsiz bir cesedin, Gülistan Doku olup olmadığının teşhisini bizzat Vali Sonel’in yaptığını söyledi.
"VALİYLE BİRLİKTE HIZLI ADIMLARLA CESEDİN BULUNDUĞU YERE İNDİK"
Eroğlu ifadesinde şöyle dedi:
“Bir gün, sanırım arama çalışmaları sırasında, ceset bulunduğu yönünde ihbar gelmişti. Ben makamdaydım. Bu haber üzerine ekipçe, Vali Bey ile birlikte 4 araçla Sarı Saltuk Viyadüğü yakınına gittik. İhbarın nasıl ve kime geldiğini hatırlamıyorum. Olay yerine vardığımızda araçtan indikten sonra, Vali Bey önde olmak üzere yaklaşık 10 kişilik bir ekiple hızlı adımlarla cesedin bulunduğu yere indik. Cesedin yanında jandarmalar vardı. İl Jandarma Komutanı da oradaydı ve bizimle birlikte döndü. Emniyetten kimse var mıydı hatırlamıyorum
"BİZZAT YÜZÜNE BAKTI, "GÜLİSTAN DEĞİL" DEDİ"
Vali Bey, cesedin yanına giderek bizzat yüzüne bakıp ‘Gülistan değil’ dedi. Ben bu sırada cesede çok yakın değildim, yanına kadar gitmedim ve yüzünü görmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu ceset başka bir kayıp kadına aitmiş. Olay yerinde en fazla 10 dakika kalmışızdır. Olay yerinde savcı olup olmadığını da hatırlamıyorum. Gülistan’ın ailesi de orada yoktu. Daha sonra geldiğimiz arazi yolundan önce yürüyerek, ardından araçlara binip makama döndük. Arama çalışmaları, benim Tunceli’den ayrıldığım Haziran ayına kadar sürdü ancak zamanla ekipler azaldı.”
AİLEYE TEŞHİS ETTİRİLMEDİ
Bulunan cesedin Gülistan Doku’ya ait olup olmadığının teşhisi için ailesinin neden çağrılmadığı ise bilinmiyor. Şükrü Eroğlu ifadesinin devamında “Gülistan Doku’nun kaybolduğunu ne zaman ve nasıl öğrendiniz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:
“Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduğunu biliyorum. Sanırım ertesi gün ailesi Valiliğe geldi. Gündüz mesai saatleriydi. Ablası Aygül Doku, amcası ve birkaç kişi daha vardı. Valimizin makamına gelerek Gülistan’ın kayıp olduğunu söylediler ve bulunması için Vali Bey’den randevu istediler. Özel Kalem Müdürü de kendilerini görüştürdü"