TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğuna oturan isimden güven veren sözler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı İnci Yıldız Şentürk, yaptığı konuşmayla hem salondakileri hem de ekran başındakileri derinden etkiledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de 'Çocuk Özel Oturumu' düzenlendi. Kurtulmuş konuşmasının ardından, koltuğunu İnci Yıldız Şentürk'e devretti.

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencileri anarak konuşmasına başlayan Şentürk, "Hepimiz öğretmenlerimizin emeğine layık olmayı, ailelerimizin duasını almayı, bayrağını daima yüksekte tutmayı istiyoruz. Bu memleketin çocukları olarak yüzümüzü iyiliğe, çalışmaya, kardeşliğe ve geleceğe dönüyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Şentürk'ün başkanlık kürsüsünde yaptığı konuşmadan satırbaşları;

"Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve eğitim ailemize başsağlığı diliyorum.

"TÜRKİYE'NİN YARINLARINI İNŞA ETMEK İÇİN..."

Arkadaşlarımıza daha sıkı sarılacağız. Öğretmenlerimizin emeklerine layık olmak için daha çok gayret göstereceğiz. Arkadaşlığımızı daha da sağlamlaştıracağız. Büyüklerine saygı duyan, sorumluluk almaktan kaçmayan, Memleketinin derdiyle dertlenen çocuklar olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız.

"ÜLKEMİZE FAYDALI BİREYLER OLMAYA SÖZ VERİYORUZ"

Bilgimizi ahlakla, çalışkanlığımızı merhametle, hayallerimizi vatan sevgisiyle büyüterek ülkemize faydalı bireyler olmaya yürekten söz veriyoruz. Bize bu sözü verdiren asıl ruh da 23 Nisan ruhudur. 23 Nisan milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesidir. 23 Nisan hürriyetin, bağımsızlığın ve milli egemenliğin çocukların kalbine emanet edilişidir. 23 Nisan bayrağına sadakatle bağlı, vatanını yürekten seven, büyüklerine hürmet eden, kardeşliğini her şart altında koruyan nesiller yetiştirme ülküsüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bulunmak da bizlere bu emaneti taşımanın ne kadar yüksek bir onur olduğunu bir kere daha hatırlatmaktır. 23 Nisan biz çocuklar için hem büyük bir sevinç hem de kalbimizde taşıdığımız vatan sevgisini büyüten çok kıymetli bir emanet şuurudur.

"MİLLETİNE KARŞI SORUMLULUK DUYAN ÇOCUKLAR OLARAK YETİŞİYORUZ"

Kalbimize emanet edilen bu şuur, eğitim hayatımızda da en kıymetli özünü oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Marif'in kalbinde çocuk anlayışıyla her birimizin taşıdığı kabiliyetin, her birimizin kurduğu hayalin, her birimizin kalbinde büyüyen iyiliğin değerli olduğunu hissediyoruz. Okullarımızda paylaşmayı, dayanışmayı, hürmeti, sabrı, gayreti ve birlikte yaşamanın kıymetini de öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin rehberliğinde kendimizi tanıyan, arkadaşının sevincini de hüznünü de paylaşabilen, ailesine hürmet eden, milletine karşı sorumluluk duyan çocuklar olarak yetişiyoruz.

"YÜZÜMÜZÜ İYİLİĞE, KARDEŞLİĞE VE GELECEĞE DÖNÜYORUZ"

Bizler iyi insan olmanın, faydalı insan olmanın, çalışkan olmanın, dürüst olmanın ve memleketine gönülden bağlı kalmanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Hepimiz öğretmenlerimizin emeğine layık olmayı, ailelerimizin duasını almayı, bayrağını daima yüksekte tutmayı istiyoruz. Bu memleketin çocukları olarak yüzümüzü iyiliğe, çalışmaya, kardeşliğe ve geleceğe dönüyoruz.

"BU ŞUURU KALBİMİZDE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yarın sınıflarımıza döndüğümüzde de, evlerimize gittiğimizde de, arkadaşlarımızla yan yana geldiğimizde de burada hissettiğimiz şuuru kalbimizde taşımaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunda emeği bulunan bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."