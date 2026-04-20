Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı

Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. 68’i tutuklanırken, 1104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ve 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.

İletişim Başkanlığı, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukların güvenliği ve milletin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü açıkladı.

661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı

BSen aşkanlıktan yapılan açıklamada, soruşturma sürecine ilişkin bilgi verildi:

Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmi kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edildi.

Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Bunlardan 68’i tutuklanırken, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulandı, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi ve 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunuyor ve 1104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Konu 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip ediliyor

İletişim Başkanlığı, özellikle milletin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibinin tespit edildiğini belirtti. 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınırken adli makamlarca işlemleri devam ediyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

