İstanbul Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, salı akşamından itibaren kent genelinde yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Çarşamba günü yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları aynı gün mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inecek. Yağışlı sistemin perşembe sabahı kenti terk etmesi, sıcaklıkların ise cuma günü yeniden mevsim normallerine çıkması öngörülüyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine dayanarak kent için yağış ve sıcaklık uyarısında bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre İstanbul genelinde salı akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Yağışların çarşamba günü Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli görülmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin perşembe günü sabah saatlerinde kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, çarşamba günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise yeniden mevsim normallerine yükseleceği belirtildi.

Valilik ayrıca bu akşam ve gece saatlerinde rüzgarın güneyli yönlerden eseceğini bildirerek, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.