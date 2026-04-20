Mersin'de 3 çocuk annesi talihsiz kadın bıçakla yaralayan eşinin cezalandırılmasını istiyor...

Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin bıçakla yaraladığı kadın, tutuklanan zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyor.

Bağlar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Havva Çelen, 25 Mart'ta kızını görmek istediğini söyleyen boşanma aşamasındaki eşi M. Çelen ile parkta buluştu.

Görüşme sırasında M. Çelen'in bıçakla saldırdığı kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Havva Çelen, zanlıdan şikayetçi oldu.

Çelen, AA muhabirine, saldırı nedeniyle akciğerinin ve sağ kolunun zarar gördüğünü söyledi.

Olayın 4 yaşındaki kızının yanında yaşandığını dile getiren Çelen, "Kızımın 'anne' diye çığlık atması hala kulağımda. Akciğerim söndü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Psikolojim bozuldu, kızlarımı göremiyorum. Zanlının en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Havva Çelen, şüphelinin daha önce de kendisini darbedip annesinin evini ateşe vermeye çalıştığını iddia etti.

