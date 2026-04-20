Türkiye'den Lübnan'a 38 konteynerlik insani yardım

Türkiye'nin, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı ailelere gönderdiği 360 tonluk insani yardım, başkent Beyrut'a ulaştı.

Sadakataşı Derneği öncülüğünde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneğinin katkılarıyla hazırlanan 38 konteynerlik insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Beyrut Limanı'na yanaştı.

360 tonluk yardımlar arasında battaniye, yatak, yastık, uyku tulumu, çadır, gıda kolileri ve acil yardım paketleri yer alıyor.

Türkiye'den gönderilen yardımların, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi aracılığıyla yerinden edilen ailelere kısa sürede ulaştırılması planlanıyor.

Beyrut Limanı'nda düzenlen karşılama törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'nin temsilcisi Samir Haddara, İdari Kalkınma Bakanı Fadi Mekki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani, Milletvekili Bilal Abdullah, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Bassam Nabulsi ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Lütem, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Lübnan'ın, İsrail'in saldırıları ve işgalinin oluşturduğu koşullar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Türkiye yardım için burada." dedi.

Türkiye'nin Lübnan'a desteğine işaret eden Lütem, şunları kaydetti:

"Daha önce 2024 yılında yaptığımız gibi, Türk kardeşlerinizin eli sizlere uzanmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız ve devlet kurumlarımızla birlikte sizin yanınızdayız. Türkiye'nin bugüne kadar farklı kurumları aracılığıyla gönderdiği toplam yardım miktarı 1700 tonu aşmıştır ve daha fazla yardım yoldadır."

Lütem, "Birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. 3 yıl önce yaşadığımız büyük depremde olduğu gibi, o dönemde Lübnanlı arama kurtarma ekiplerinin değerli yardımlarıyla Türkiye'deki zorlukları nasıl aştıysak, bugün de aynı dayanışmayla bu süreci aşacağız." diye konuştu.

Bu coğrafyada barış ve istikrarı sağlamak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Lütem, şöyle devam etti:

"Bugün burada bulunduğunuz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum ve burada ve dünyanın dört bir yanında yürüttükleri değerli çalışmalar için İHH'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye, Lübnan'ın yanındadır ve her zaman yanında olmaya devam edecektir."

"Türkiye'nin desteği kritik bir zamanda geldi"

Lübnan İdari Kalkınma Bakanı Mekki, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin desteği kritik bir zamanda geldi. Bu yardım Lübnan'ın mevcut zorluklarla mücadelesinde samimi bir dayanışmayı yansıttı." ifadesini kullandı.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Mekki, bu yardımların yerinden edilenlerin köylerine "onurlu ve güvenli" şekilde dönmesine ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tamamına yayılmasına katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

- "Resmi kurumlarımız vasıtasıyla çok kapsamlı bir yardım üzerinde çalışıyoruz"

Karşılama törenin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Lütem, "Türkiye, gerek devlet kurumlarıyla gerekse STK'larıyla (sivil toplum kuruluşları) Lübnan'ın daima yanında olmuştur." dedi.

Türkiye'nin Lübnan halkına yardımının sürdüğünü dile getiren Lütem, "Bugün Sadakataşı Derneğimiz geniş bir yardım gönderdi, bir miktar daha yine Sadakataşı'ndan yolda. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak, resmi kurumlarımızla 2024'ten bu yana 1700 tondan fazla toplamda yardım sağlamış olduk. Bu tabii Türk insanının ne kadar gönlünün zengin olduğunu, ne kadar buradaki kardeşlerine yakın durduğunu gösterir." diye konuştu.

Türkiye'nin Gazze'de, Lübnan'da ve Suriye'de İsrail'in saldırdığı insanlara her zaman yardım ettiğini dile getiren Lütem, şöyle devam etti:

"Bugünkü bu yardım da bu genel yaklaşımımızın bir yeni örneği. Başka yardımlarımız da olacak, şu anda hazırlıkları devam ediyor. Dolayısıyla bu yardımlar akmaya devam edecek ve öyle de olmalı. Lübnan şu anda çok zor bir dönemden geçiyor ama bu dönemden de çıkacak. Lübnan aslında geleceği son derece parlak olan bir ülke; hem çok renkli ve çok boyutlu bir kültürel kimliğe sahip hem de çok iyi yetişmiş insanlara sahip."

Büyükelçi Lütem, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyondan fazla kişinin zorla evinden edildiğini hatırlatarak, Lübnanlı ailelerin yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Lübnan'a yardımlarının süreceğinin altını çizen Lütem, "Resmi kurumlarımız vasıtasıyla çok kapsamlı bir yardım üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen 2-2,5 yıllık süreç içinde sağlamış olduğumuzun bir benzerini tek bir defada sağlayacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı Milletvekili Abdullah da Türkiye'nin Lübnan'a desteğinin yeni olmadığını, "akıl, hikmet ve dayanışma" temelli bir politika çerçevesinde sürdüğünü belirterek, 2024'ten bu yana devam eden yardımları takdir ettiğini söyledi.

Bu çabaların Lübnan halkının vicdanında "büyük bir etki" bıraktığının altını çizen Abdullah, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Nabulsi de Türkiye'nin resmi ve sivil düzeydeki desteğini takdir ettiklerini belirterek, son dönemde çeşitli yardımların ulaştığını, yakın zamanda büyük bir yardım sevkiyatının daha beklendiğini kaydetti.

Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür eden Nablusi, "Umarım Türkiye'ye, yönetimine ve halkına, bugün Lübnan'da yaşadığımızdan farklı, daha iyi koşullarda karşılık verebiliriz." dedi.

Nablusi, yardımların dağıtımının valiler aracılığıyla merkezi bir mekanizma çerçevesinde, her bölgedeki yerinden edilenlerin sayısı dikkate alınarak yapıldığını, böylece barınma merkezleri içinde ve dışında bulunan ihtiyaç sahipleri arasında adil bir dağılımın hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Yardımların değeri 3 milyon dolar

Törende konuşan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ise Lübnan devleti ve halkının yanında olduklarını belirterek, "2025 yılında gemi yoluyla 1000 tonluk yardım ulaştırdığımız gibi bugün de 38 konteynerden oluşan, yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki yardımlarımızı Lübnan’a ulaştırmış bulunuyoruz." dedi.

Özdal, yardımların Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanlığı koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve valiliklerin gözetiminde dağıtılacağını ifade etti.