AKOM, İstanbul için alarm verdi! Hava buz kesecek: Planı olanlar dikkat

AKOM, İstanbul için alarm verdi! Hava buz kesecek: Planı olanlar dikkat

İstanbullular yazı beklerken kış geri döndü. AKOM yaptığı yeni değerlendirmede, bugün ve yarın için kritik uyarılarda bulundu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek. Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklara sağanak yağış da eşlik edecek.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada Marmara Bölgesi için alarm verdi. Tam havalar ısındı derken, kış ger döndü. Bahar seviyesinde seyreden sıcaklıkları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte düşüşe geçecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir seviyede düşeceği bildirilirken, AKOM gün vererek İstanbulluları uyardı.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak ve sağanak yağış görülecek.

Bahar seviyesindeki sıcaklıklar düşüşe geçecek.
Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6-8°C birden düşecek.
Soğuk havaya sağanak yağış eşlik edecek.

22 Nisan Çarşamba günü hava durumu çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklıklar 8°C - 12°C aralığında olacak.
Hafta sonu yağış beklenmiyor, sıcaklıklar kademeli olarak yükselerek 20°C seviyelerine yaklaşacak.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜŞE GEÇİYOR

AKOM yaptığı uyarıda, bugün 18-20°C aralığında seyreden bahar havasının yerini kış soğuklarına bırakacağı bildirildi. AKOM verilerine göre, Çarşamba (yarın) ilk saatlerden itibaren hava sıcaklıkları 6-8°C birden düşüşe geçecek ve soğuk havaya bir de sağanak yağış eşlik edecek.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Hafta ortasından itibaren hava durumu şu şekilde seyredecek:

