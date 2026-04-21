IVECO Türkiye'den üç kampanya bir arada

IVECO Türkiye; ticari araç sahiplerini mevsimsel bakım, artırılmış görüş mesafesi ve maliyet avantajlarıyla desteklemek amacıyla satış sonrası hizmetleri kapsamında üç yeni servis kampanyası başlattı.

Abone ol

Müşteri memnuniyetine olan bağlılığının bir parçası olarak IVECO Türkiye; işletme maliyetlerini düşürürken araç güvenliğini artırmayı hedefleyen üç yeni servis kampanyası başlattı.

Yaza hazırlık, arttırılmış görüş mesafesi ve cazip yedek parça indirimlerine odaklanan kampanyalar; araç sahiplerine kapsamlı teknik kontroller ve değerli avantajlar sunuyor.

Tüm Modeller İçin Araç Yaşına Özel Bakım Avantajları

31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olan bakım kampanyası, iki yaş ve üzerindeki tüm IVECO modelleri için uygulanmaktadır. Müşteriler; periyodik bakımlarda kullanılan filtrelerde ve madeni yağlarda %30'a varan, işçilik hizmetlerinde ise %20'ye varan indirimlerden faydalanabilirler.

Araç yaşına göre değişen indirim oranları şu şekildedir:

2–4 yaş arası araçlar: %20 indirim

5–7 yaş arası araçlar: %25 indirim

8 yaş ve üzeri araçlar: %30 indirim

Ayrıca, kampanya kapsamında periyodik bakım hizmeti alan müşterilere, stoklarla sınırlı olmak kaydıyla IVECO markalı yağmurluk hediye edilecektir.

Görüşün Netse Yol Senindir: Silecek Kampanyası 30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, IVECO orijinal silecek süpürgelerinde %40 indirim sunmaktadır. Kampanya, tüm hava koşullarında daha net ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Ön Camınızı Yenileyin, Her Kilometreyi Güvenle Sürün Yine 30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olan ön cam kampanyası, IVECO araç ön camlarının %30 indirimle değiştirilmesine olanak tanıyor. Bu uygulama, yüksek cam kalitesi ve optimum görüş mesafesi aracılığıyla sürüş güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.

Uygulama Esasları ve Katılım Koşulları

Geçerlilik: Silecek ve ön cam kampanyaları 30 Nisan 2026, bakım kampanyası ise 15 Mart-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Yetkili Servisler: Kampanyalar yalnızca katılımcı IVECO Yetkili Servislerinde geçerlidir.

Sınırlamalar: Her araç, kampanya dönemi boyunca ilgili indirimlerden yalnızca bir kez yararlanabilir. Parçalar ve fiyatlar, aracın şasi numarasına göre değişiklik gösterebilir.

Uygunluk: Kampanyalar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye'de süresiz ikamet izni bulunan ticari araç sahipleri için geçerli olup, yabancı plakalı araçları kapsamamaktadır.

Hakların Saklı Tutulması: IVECO, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.