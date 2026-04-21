Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 4 kaleci adayı belirlendi

Fenerbahçe'de performansı beklentilerin altında kalan ve son olarak Rizespor maçındaki hatasıyla eleştirilerin odağına yerleşen kaleci Ederson'la yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yeni kaleci adayları belirlendi.

Abone ol

Birçok maçtan sonra eşine sosyal medyadan gelen eleştiriler ve hakaretler nedeniyle mutsuz olan Ederson, Rize maçındaki büyük hatası sonrası tam anlamıyla hedef tahtasına oturtuldu.

Deneyimli file bekçisinin, menajerinden yeni kulüp aramasını istediği öne sürüldü. Yönetim, transferde stoper, orta saha ve golcü için hazırlanan listeye kalecileri de eklemeye başlıyor.

DÖRT YENİ KALECİ ADAYI BELİRLENDİ

Fanatik gazetesinin haberine göre daha önce gündeme gelen ve Leeds ile sözleşmesi sona erecek olan Illan Meslier, Lyon’da çok iyi bir sezon geçiren Dominik Greif ve PSG’de Chevalier ile rekabet halinde olan Matvey Stefanov’un listeye giren ilk isimler olduğu öne sürüldü.

BERKE ÖZER DE LİSTEDE!

Öte yandan Berke Özer’in dönmesi de gündemde. 25 yaşındaki file bekçisi, Eyüpspor’daki performansı sonrası sezon başında 4.5 milyon euroya Lille’e transfer olmuştu. Berke burada da iyi bir form yakaladı. Anlaşma gereği Milli kalecinin bonservisinin yüzde 20’si halen Fenerbahçe’de.