GÜNCEL

Özkan Yalım görevinden uzaklaştırıldı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının son adresi Uşak oldu. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol kararı verildi.  

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Uşak Valiliği’nin belirleyeceği tarihte Uşak Belediye Meclisi’nde belediye başkanvekili seçimi gerçekleştirilecek.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yürütülen soruşturma kapsamında mal varlığına el konulmasını talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebinin "soruşturma kapsamında delil elde etmeye yönelik olduğu"nun anlaşıldığına ve kabulüne karar verdi.

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. 

