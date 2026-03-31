Özkan Yalım ile otelde basılan kızın ifadesi çıktı! İkinci sevgiliyi biliyormuş

UŞAK Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Başkan Özkan Yalım tutuklanırken birlikte otelde basıldığı S.A.'nın ifadesi de ortaya çıktı. S.A., Yalım ile birlikte Gürcistan'a gittiklerini ve burada kumarhaneye indiklerini söyledi. Yalım'ın, A.A. ile ilişkisi olduğunu bildiğini de belirten S.A. kendisinin belediyede düzenli işe gittiğini de sözlerine ekledi.

UŞAK Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Başkan Özkan Yalım, yarı çıplak vaziyette aynı zamanda belediye personeli yaptığı sevgilisi S.A ile otelde basılmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Özkan Yalım'ın S.A. dışında bir sevgilisi daha olduğu ortaya çıkmıştı. Otelde basıldığı S.A, diğer sevgiliden haberdar olduğunu söyledi. İşte o kızın ifadesi:

3 aydır birlikteyiz



2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını belirten S.A, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını açıkladı. Aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., başkanla ilişkisini şu sözlerle itiraf etti:

- "Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır" .

Gizli tanığın iddiaları

Gizli tanık Siyah'ın ifadesine göre Belediye başkanı Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi A.A 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı olarak belediye kadrosuna alındı. Gizli tanık, Özkan Yalım'a ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri'nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini de iddia etti.



İkinci sevgiliyi biliyormuş

Otelde basılan S.A, başkanın ikinci sevgilisi A.A.'dan haberdar olduğunu söyledi. Genç kıza sorguda A.A'nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu. S.A., cevap olarak A.A.'nın Özkan Yalım ile sevgili olduklarını doğrulayarak şöyle konuştu:

- "Belediyede çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim."

Otel personeline belediye maaşı

S.A., ayrıca, "Özkan Yalım'ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

Batum'a birlikte gittik

Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., "Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik." yanıtını verdi. Ardından Yalım'ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından "Princess Batumi Mari hanım" ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.'nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi'nin casino olduğu tespit edildi.

Gürcistan'da kumar

S.A., Gürcistan seyahati ile ilgili şunları anlattı:

-"Gürcistan'dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim.

-Princess Batumi'nin Batum/Gürcistan'da yer alan bir kumarhane/casino ya birlikte gittik. Gürcistanda kumarhane casino yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım."

Bütün masraflar başkandan

Özkan Yalım ile Ankara'da bulunma sebebi sorulan S.A., Batum gezisi dönüşünde Ankara'ya birlikte gittiklerini, Yalım'ın iller bankasıyla toplandığı olduğunu belirterek, "Kendisinin içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM de vakit geçirdim" dedi. S.A, Batum gezisinin masraflarını da başkanın karşıladığı, belediyeden izin almadığını şu sözlerle itiraf etti:

- "Benim aktif olarak Uşak Belediyesi'nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara'da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim kullanmadım"