İstanbul’da su bereketi: Barajlardaki artış son yılların rekorunu kırdı

İstanbul’da Cuma akşamından bu yana etkili olan sağanak yağışlar, barajlara can suyu oldu. Mart ayı ortasında yüzde 45 bandına kadar gerileyen doluluk oranları, son yağışlarla birlikte büyük bir sıçrama yaparak yüzde 64,55 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre megakentin su rezervleri, kısa sürede rekor bir artışa imza attı.

Mart ayının son demlerinde etkili olan sağanak yağışlar, İstanbul barajlarına adeta hayat öpücüğü oldu. Son 14 günün en keskin günlük yükselişine imza atan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 64,55 seviyesine tırmandı. Aralık ayı başında yüzde 17'nin altına inerek alarm veren su seviyeleri, sadece üç ayda yaklaşık 47 puanlık dev bir geri dönüşe sahne oldu.

Yağmurların aralıksız etkisiyle artış hız kazanırken, uzmanlar yaz öncesi kritik eşik olarak görülen yüzde 70 seviyesine henüz ulaşılamadığına dikkat çekerek, önümüzdeki günlerdeki yağışların belirleyici olacağını vurguladı.

1 GÜNDE 10 PUAN SIÇRADI

İSKİ'nin 31 Mart 2026 sabahı güncellediği verilere göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 64,55 olarak ölçüldü. Bir gün önce, 30 Mart'ta yüzde 54,69 seviyesinde bulunan ortalama, tek günde yaklaşık 10 puan birden sıçradı.

İKİ HAFTADA 18 PUAN, BİR GÜNDE REKOR

Bu, son 14 günlük toparlanma sürecinin en sert günlük artışı. İSKİ grafiklerine bakıldığında 18 Mart'ta yüzde 46 civarında seyreden ortalama, iki haftada 18 puana yakın yükselmişti; bugünkü ivme bu tempoyu önemli ölçüde aştı.

BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI (31 MART 2026)

Aşağıdaki veriler 31 Mart 2026 itibarıyla İSKİ'nin açıkladığı son güncel değerlere dayanmaktadır:

Ömerli Barajı: %89,83

Darlık Barajı: %79,87

Elmalı Barajı: %100,00

Terkos (Durusu) Barajı: %48,26

Büyükçekmece Barajı: %49,51

Sazlıdere Barajı: %42,1

Istrancalar Barajı: %100

Kazandere Barajı: %64,15

Pabuçdere Barajı: %32,71

DOLULUK YÜZDE 46’DAN YÜZDE 100’E ULAŞTI

Istrancalar Barajı, mart ayının başında yüzde 46,25 seviyesinde ölçülürken ayın son gününde tam kapasiteye ulaşarak yüzde 100 doluluk oranına çıktı. Kısa sürede yaşanan bu dikkat çekici artış, bölgede etkili olan yağışların baraj seviyelerine doğrudan yansıdığını ortaya koydu. Barajdaki hızlı dolum, su kaynaklarında önemli bir toparlanma yaşandığının da göstergesi oldu.

YÜZDE 70’E ADIM ADIM: BARAJLARDA KRİTİK SÜREÇ

Yaz öncesi kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 70 seviyesine yaklaşılmış olsa da henüz bu sınır aşılmış değil. Mevcut yağış ve doluluk artış hızının sürmesi halinde Nisan ayının ilk haftasında bu seviyenin geçilebileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar, İstanbul barajlarının toplam kapasitesinin yaklaşık 868 milyon metreküp olduğunu ve kentin yıllık su tüketiminin bu kapasitenin üzerine çıktığını hatırlatarak temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.