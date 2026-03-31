Seden Bozbey ve Side Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey'in eşi ve kızı gözaltında

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey evinde eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in ikinci eşi olan Seden Baştimur'dan çocuğu bulunmuyor. Gözaltına alınan kızı Side Bozbey ilk karısıyla olan evliliğinden dünyaya geldi. Mustafa Bozbey tek çocuğunun annesi olan Selma Çapar ile 1988 yılında evlendi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte ikinci eşi Seden Baştimur Bozbey ve kızı Siden Bozbey de gözaltına alındı.

İkinci eşi Seden Baştimur Bozbey kimdir?

Seden Baştimur Bozbey, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ikinci eşidir. Mustafa Bozbey bu evliliğini Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirdi.

Mustafa Bozbey ilk karısından boşandığı yıl Seden Baştimur Bozbey ile 30 Kasım 2014 tarihinde evlendi.

Evlilik öncesinde belediye bünyesinde görev yapan Seden Baştimur, düğün sonrası görevinden ayrıldı.

Seden Baştimur Bozbey’in Mustafa Bozbey ile olan evliliğinden çocuğu bulunmuyor.

Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey kimdir ilk eşinden

Başkanla birlikte gözaltına alınanlardan biri de kızı Side Bozbey Gürer oldu. Bir kız çocuk annesi olan Side Bozbey’in, Lara adında bir kızı bulunuyor.

Mustafa Bozbey'in ilk karısı kimdir?

Mustafa Bozbey tek çocuğunun annesi olan Selma Çapar ile 1988 yılında evlendi. Mustafa Bozbey'in bu evliliği 2014 yılında bitti. Mustafa Bozbey boşandığı yıl ikinci eşi Seden Baştimur ile evlendi.