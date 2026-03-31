İBB davasında 13. duruşma! 7 isim için tahliye talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada savcı, mütalaasını açıkladı ve 7 isim için tahliye talep etti. Serbest bırakılması istenen isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü de var.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması başladı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, bazı CHP'li milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Tahliye taleplerinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Tahliyesi istenen isimler şunlar:

-CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük,

-Ağaç AŞ. çalışanı Fatih Yağcı,

-İSPER personeli Davut Bildik,

-Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

-İş insanları Ali Ünver, Ebubekir Akın ile Evren Şiroğlu

Savcılık mütalaasında sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti gözetildiği belirtildi.Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin ise devam etmesi istendi. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasına geçildi.