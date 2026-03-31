Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu! TMSF kayyum olarak atandı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sabah'ta yer alan habere göre Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMFS kayyum olarak atandı.

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılık ifadesinde, gizli tanık beyanlarında tarafına isnat edilen iddiaların doğru olmadığını savundu. Uşakspor'a yardım adı altında kimseden para almadığını öne süren Yalım, şunları kaydetti:

"Adıma kayıtlı olan şirketleri devrettiğim Cihan Aras isimli şahıs benim milletvekili olduğum dönemde danışmanım olup, tanışıklığımız eskiye dayanmaktadır. Eşimle boşanma sürecinde olduğumuz için malları güvendiğim Cihan Aras'a devrettim. 3 Mart 2025'te çekişmeli olarak eşimle boşanma ve mal ayrılığı davamız başlamıştır. Sonrasında eşimle sözlü olarak anlaşarak şirketlerin, çocuklarımın 18 yaşını doldurmasına müteakip onlar adına devredileceği hususunda karar kıldık. İsnat edildiği şekilde herhangi bir operasyon kapsamında el konulma korkusuyla devir işlemi yapmadık." Şüpheli Yalım, tanık beyanlarında adı geçen şüpheli Aslıhan Aksoy'un, belediye sosyal tesislerinin temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığını doğrulayarak, "Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim şirketim olan Yalım Garden Otel'de çalışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan iltisakı kesilmiştir.

Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir." ifadelerini kullandı. Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı olmadığını belirten Yalım, şunları kaydetti: "Kendisiyle aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevimle bağlantısı yoktur. Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı. Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum. Kendisiyle Bornova Belediyesinde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti. Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek, Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu."

Bulgaristan'da kendi adına lojistik alanında faaliyet gösteren bir şirketi bulunduğunu aktaran Yalım, Almanya'da faaliyet gösteren lojistik şirketinin yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, ancak şirketin tamamının geçmişte Bulgaristan'daki işletmesinde yönetici olarak çalışan bir kişi adına kayıtlı olduğunu ifade etti.

Yalım, ayrıca Bulgaristan'da kendi adına olup başka kişiler üzerine kayıtlı 3 işletmesinin daha bulunduğunu ve bunlardan birinin halen lojistik, muayene ve araç yıkama alanlarında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Kendisine ait aktif olarak kullandığı 2 telefonu ve 3 adet hat bulunduğunu, bunlardan birinin şahsi kullanımda, birinin şirket adına, diğerinin de belediye adına kayıtlı bulunan hatlar olduğunu belirten Yalım, "Arama faaliyetleri icra edilirken şahsıma ait olan telefonumu istedikleri için kendi rızamla polis ekiplerine teslim ettim, ancak belediye hattının takılı olduğu telefonu, şahsım ile alakası bulunmadığı için Seher Akay'a verdim." savunmasını yaptı. Yalım, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.