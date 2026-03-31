Yunan Adaları'na yönelik 'ekspres vize' uygulamasında yeni gelişme

Yunanistan, Türk vatandaşları için 12 Ege Adası’nda geçerli olan ekspres vize uygulamasını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Uygulama, vize başvurularını hızlandırarak adalara seyahati kolaylaştırıyor.

Yunanistan, Türk vatandaşlarına, 12 Ege Adası için "ekspres vize" uygulamasını bir yıl daha uzatmaya karar verdi. Ekspres vize uygulaması İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli olacak.

1 YIL SÜREYLE UZATILDI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Türk vatandaşlarına ve onların ailelerine Ege Adaları'nda vize kolaylığı sağlanan uygulamanın bugünden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

Yunanistan ekspres vize uygulamasını Nisan 2024'te başlatmış, daha sonra uygulamanın geçerli olduğu ada sayısını önce 10'a, ardından 12'ye çıkarmıştı. Uygulama, Mart 2025'te de bir yıl süreyle uzatılmıştı.

