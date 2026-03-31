'İran'ın aklı varsa anlaşır' ABD Savunma Bakanı'ndan endişe yaratan çıkış

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İran savaşına ilişkin dünyayı endişelendiren son dakika açıklamalarında bulundu. Hegseth, "Trump İran’la anlaşma istiyor. İran anlaşma yapmak istemezse savaş daha sert şekilde devam edecek." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten son dakika açıklamalar geldi. İran'ı anlaşma yapması için tehdit eden bakan, "bu olmazsa savaşın daha da sertleşeceğini' söyledi. İran'ı artık gücünün bittiğini iddia eden bakan, "İran'ın aklı varsa anlaşma yapar' dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in son dakika açıklamaları şöyle:

-"ABD’nin çok seçeneği var, İran’ın çok daha az. Önümüzdeki günler savaş için belirleyici olacak, İran bununla ilgili hiçbir şey yapamaz. İran son 24 saatte savaşın başından bu yana en düşük füze saldırısını gerçekleştirdi (gücü azaldı).

-İran’ın aklı varsa anlaşma yapar.

-Trump İran’la anlaşma istiyor.

-İran anlaşma yapmak istemezse savaş daha sert şekilde devam edecek.

-Bombalarla müzakere edeceğiz' dediğimde bunu hafife almadım. -Bizim görevimiz, İran'ın yeni rejimini bu anlaşmayı yapmaları halinde daha iyi bir konumda olacağının farkına varmaya zorlamaktır."

'TRUMP GERİ ADIM ATMAYACAK'

Trump'ın blöf yapmadığını ifade eden Hegseth şunları söyledi:

-Başkan bu sabah, dünyanın dört bir yanında bu kritik su yolunda da sorumluluk üstlenmeye hazır olması gereken ülkeler olduğu gerçeğini açıkça belirtti."

-Bu başkan ve bu Amerikalılar sayesinde, kazanmaya her zamankinden daha yakınız.

-Başkan Trump, başka hiçbir başkanın cesaret edemediği şeyi yapıyor. Başkanımız asla geri adım atmayacak

İran savaşı uzayacak

ABD Savunma bakanı savaşın süresini de uzattı ve şunları söyledi: