Türkiye'ye füze fırlattığı iddia edilen İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi “İran'ın Türkiye'ye füze fırlattığına dair haberlerin hiçbir dayanağı yoktur" açıklamasını yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı kaynaklar tarafından İran'dan Türkiye'ye füze atıldığına dair yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Bölgedeki barış ve dostluğun düşmanları tarafından sahte bayrak operasyonlarının tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, iyi komşuluk ilkelerine bağlı olduğunu ve Türkiye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirtmekte olup, olası iddiaları araştırmak üzere ortak teknik işbirliğine hazırdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik füzenin daha Doğu Akdeniz'deki NATO güçleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı. Daha önce İran'dan ateşlenen üç balistik füze daha benzer şekilde düşürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 5G'ye geçti! Erdoğan duyurdu internet 10 kat hızlı olacak 2 seneye...
Türkiye 5G'ye geçti! Erdoğan duyurdu internet 10 kat hızlı olacak 2 seneye...
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı: 30 bin paket sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı: 30 bin paket sigara ele geçirildi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, trafik kazası geçirdi
Hamas'tan İsrail'in idam yasasına sert tepki
Hamas'tan İsrail'in idam yasasına sert tepki
Bakan Uraloğlu: 5G iki yıl içinde ülkemizin her noktasında hizmete girecek
Bakan Uraloğlu: 5G iki yıl içinde ülkemizin her noktasında hizmete girecek
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yeni gelişme
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yeni gelişme
'İran'ın aklı varsa anlaşır' ABD Savunma Bakanı'ndan endişe yaratan çıkış
'İran'ın aklı varsa anlaşır' ABD Savunma Bakanı'ndan endişe yaratan çıkış
BAE: bugün 8 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 36 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
BAE: bugün 8 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 36 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti
5G sanayide üretim sürecini de hızlandıracak
5G sanayide üretim sürecini de hızlandıracak
Parmağındaki sırrı kimse fark etmemişti! Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki gizemli yazı
Parmağındaki sırrı kimse fark etmemişti! Devlet Bahçeli’nin yüzüğündeki gizemli yazı
Vahşet! Köpeği ağaca asarak öldürdü
Vahşet! Köpeği ağaca asarak öldürdü