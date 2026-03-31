Türkiye'ye füze fırlattığı iddia edilen İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi “İran'ın Türkiye'ye füze fırlattığına dair haberlerin hiçbir dayanağı yoktur" açıklamasını yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı kaynaklar tarafından İran'dan Türkiye'ye füze atıldığına dair yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Bölgedeki barış ve dostluğun düşmanları tarafından sahte bayrak operasyonlarının tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, iyi komşuluk ilkelerine bağlı olduğunu ve Türkiye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirtmekte olup, olası iddiaları araştırmak üzere ortak teknik işbirliğine hazırdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik füzenin daha Doğu Akdeniz'deki NATO güçleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı. Daha önce İran'dan ateşlenen üç balistik füze daha benzer şekilde düşürülmüştü.