Türkiye 5G'ye geçti! Erdoğan duyurdu internet 10 kat hızlı olacak 2 seneye...

TÜRKİYE bugün itibariyle 5G teknolojisine geçiş yaptı. Türkiye'nin bütün illerinde 5G teknolojisi dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G töreninde yaptığı konuşmada 2 yıl içinde ülkenin her yerinde bu teknolojinin kullanılacağını söyledi. Erdoğan, "Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Şebeke altyapımızda mümkün olan en yüksek seviyede yerli ve millî ürün kullanımını hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 81 ilde 5G teknolojisi tüm evlere ulaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"5G 2 SENE İÇİNDE HERYERDE"

-5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. 2018'de ilk testlerimizi yaptık. 2019'dan sonra da Gazi Meclisimizde, stadyumlarımızda ve geniş katılımlı organizasyonlarımızda pilot uygulama olarak kullanıma açtık. Yaygın kapsama hedefiyle kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısıyla donattık.

-Böylece çok geniş bir alanda hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek bir sistemler manzumesi oluşturduk.

-Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız.

-Şebeke altyapımızda mümkün olan en yüksek seviyede yerli ve millî ürün kullanımını hedefliyoruz. İşletmecilerimiz yıllara göre artacak şekilde ilk etapta yüzde 60 oranında yerli malı belgeli ürün, yüzde 30 oranında millî haberleşme ürününü kullanacak. Devamında bu rakamlar peyderpey artırılabilecektir.

Hızımız 10 kat artıyor

-5. nesil mobil haberleşme altyapısı yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi olmak üzere üç ana özelliği ile öne çıkıyor.

- 5G saniyede 2 gigabit veri aktarımıyla bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor. Yani iletişim hızımız tam 10 kat artıyor.

-4,5 veya 4-5G'deki ortalama 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşüyor. Son olarak daha önce binlerle ifade edilen eş zamanlı bağlantı kapasitesi 5G ile milyonlarca cihaza erişiyor. Nesnelerin internetini çok daha verimli ve süratli hâle getirecek bu sistemle kilometre kare başına milyonlarca cihaz aynı anda kesintisiz ve güvenli biçimde birbiriyle irtibat kurabilecek.

-5G'yi diğerlerinden ayıran bir diğer önemli ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir. Bu özellik şebekeyi daha esnek, daha akıllı ve ihtiyaca göre şekillenebilen bir yapıya kavuşturuyor. 5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmadığı, aynı zamanda bütünüyle şekil değiştirdiği bir dönemin kapılarını aralıyoruz.

-Vatandaşlarımız internet kullanımında saniyede 1 megabit ve üzeri hızlarla tanışacak. Sabit internetin ulaşamadığı yerlerde sabit kablosuz erişim sayesinde fiber hızına yakın bir deneyim sunulacak. Aynı fiziksel altyapı üzerinde farklı sektörlere ait sanal ağlar kurulabilecek. Böylelikle sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi birbirinden farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek. Kurumlar kendi yerleşkeleri veya tesisleri içinde kendilerine özel güvenli ve düşük gecikmeli şebekeler kullanabilecek. Verinin merkeze gitmeden kaynağına en yakın noktada işlenmesi mümkün olacağı için karar alma ve tepki verme süreleri ciddi şekilde kısalacak. Diğer taraftan mobil iletişimde ve dijital hizmetlerde bekleme süreleri azalırken gigabit hızları artacak. Evde, işte veya hareket hâlindeyken daha güçlü ve kesintisiz bir bağlantı standardı oluşacak. Gerçek zamanlı bağlantı gerektiren uygulamalar daha stabil çalışacak.