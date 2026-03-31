Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada aracın tüm hava yastıklarının patladığı açıklandı. İşte Saran'ın aracının son hali...

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise, kazada aracın tüm hava yastıklarının patladığını açıkladı. 

