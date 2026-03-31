BIST 12.672
DOLAR 44,48
EURO 51,22
ALTIN 6.542,94
HABER /  DÜNYA

BAE: bugün 8 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 36 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 8 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 36 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, bugün İran'dan atılan 8 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 36 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İRAN SALDIRILARINDAN BU YANA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREDE

İran saldırılarının başlamasından bu yana ise hava savunma sistemlerinin toplam 433 balistik füze, 19 seyir füzesi ve 1977 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerinde şimdiye kadar görevleri başındaki 2 asker ile silahlı kuvvetlerle sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 8 sivilin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırılarda BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar, Türk, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus uyruklu toplam 188 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olduklarını, devletin egemenliği ile güvenlik ve istikrarını korumak için kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
