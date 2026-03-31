İsrail'i korkutan görüntü! Türkiye Suudi Arabistan Pakistan Mısır 500 milyon ediyor ve...

İRAN savaşı tam gaz sürürken İsrail'de Türkiye alarmı çalıyor. Türkiye-Mısır- Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı, İsrail'de huzursuzluk yarattı. İsrail basınından da çarpıcı bir analiz geldi. 4 ülkenin toplam nüfusunun 500 milyon olduğu belirtilen analizde ülkelerin sahip olduğu güç de İsrail'i korkuttu.

Abone ol

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarının üzerinden bir ay geçti. Savaştaki belirizlikler devam ederken, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar ve bölgedeki etkisi nedeniyle Tel Aviv'de büyük bir korku hakim.

4 ülkenin buluşması

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı açtıkları savaşa karşılık Türkiye-Mısır- Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilmişti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önceki gün yapılan toplantıda gündem İran'a karşı yürütülen savaştı. Pakistan'ın İran ile ABD arasında dolaylı arabuluculuk yaptığı biliniyor.

İsrail basını bu dört ülkenin bir araya gelmesinin Tel Aviv açısından iyi olmayacağına dikkat çekti.

İsrail'in çıkarlarını vuracak

Haaretz gazetesindeki haberde "İran savaşının bitirilmesi için yürütülen çalışmalar bölgede yeni bir ittifakı doğuruyor" denildi.

Analizde Ankara-Riyad-İslamabad-Kahire hattının savaştan İsrail'i sorumlu tuttuğuna dikkat çekildi ve bu yeni ittifakın İsrail'in bölgedeki çıkarlarına karşı hareket ettiği vurgulandı.



4 ÜLKE 500 MİLYON EDİYOR TÜRKİYE İSE...

Dört ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 500 milyon olduğu belirtilen analizde,

*Pakistan'ın nükleere sahip olduğu;

*Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük üçüncü petrol ihracatçısı olduğu;

*Türkiye'nin NATO üyesi ve güçlü bir savunma sektörüne sahip olduğu,

*Mısır'ın ise Süveyş Kanalı'nı kontrol ettiğine dikkat çekildi.

Türkiye'li yeni ittifak ürküttü

Bir başka İsrail merkezli yayın kuruluşu olan Jerusalem Post'ta da arabuluculuğun, İsrail'in bölgesel nüfuzu açısından sonuçlar doğuracak yeni bir bölgesel ittifaka işaret ettiğini yazdı.

-Yazıda, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın oluşturduğu birliğin İsrail'i endişelendirmesi gereken yeni bir bölgesel ittifaka işaret ettiği ifade edildi.

-Özellikle Türkiye'nin bölgesel Müslüman liderliği için başlıca aday olmaya devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan Avrupa Birliği ve Çin'den ise Pakistan öncülüğünde yürütülmesi planlanan görüşmelere destek açıklamaları geldi.