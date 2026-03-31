Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Milli güvenlik meselesi olduğu aşikardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğe dikkat çekerek, "Yapay zeka ve siber güvenlik birlikte düşünüldüğünde bir milli güvenlik meselesi olduğu aşikardır." dedi. Erdoğan, Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde devreye alacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız.

"Djital egemenlik birbirinden ayrı değildir"

Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir.

İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir.

Sınırları kontrol ettiğiniz ölçüde hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde ciddi zafiyet vardır.

Yapay zeka ve siber güvenlik birlikte düşünüldüğünde bir milli güvenlik meselesi olduğu aşikardır.

Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız.

Emniyet ve istihbarat teşkilatımız, ilgili kurumlarımız her senaryoya hazırlıklı şekilde önlem, aksiyon ve karşı koyma planlarını başarıyla hayata geçiriyor. Biz siber güvenliğe sadece tehditler karşısında gösterilen bir tepki değil, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak bakıyoruz.

"Güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz"

Önümüze konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyor, destanlaşıyor, yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz.

Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız.

Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarının gerçek zamanlı verilerle yönetildiği, üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz.