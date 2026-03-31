İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 285'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 285'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte, İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 709 kişinin yaşamını yitirdiği, 1928 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 285'e, yaralı sayısının ise 172 bin 28'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Almanya’dan, Filistinlileri hedef alan "idam yasası"na dair açıklama
Almanya’dan, Filistinlileri hedef alan "idam yasası"na dair açıklama
Yunan Adaları'na yönelik 'ekspres vize' uygulamasında yeni gelişme
Yunan Adaları'na yönelik 'ekspres vize' uygulamasında yeni gelişme
Milli Takım turu atlarsa devler sahnesinde kimlerle eşleşecek?
Milli Takım turu atlarsa devler sahnesinde kimlerle eşleşecek?
Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Abdullah Öcalan'dan İran açıklaması
Abdullah Öcalan'dan İran açıklaması
Rus turistler BAE yerine bu ülkelere yöneldi
Rus turistler BAE yerine bu ülkelere yöneldi
İBB davasında 13. duruşma! 7 isim için tahliye talebi
İBB davasında 13. duruşma! 7 isim için tahliye talebi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Çin'den ABD ve İsrail'e sert mesaj! "Savaşı derhal durdurun"
Çin'den ABD ve İsrail'e sert mesaj! "Savaşı derhal durdurun"
ING Uluslararası Yetenek Programı'na başvurular başladı
ING Uluslararası Yetenek Programı'na başvurular başladı
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yükseldi
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yükseldi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran açıklaması
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran açıklaması