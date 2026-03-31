BIST 12.713
DOLAR 44,48
EURO 51,18
ALTIN 6.562,77
HABER /  EKONOMİ

ING Uluslararası Yetenek Programı'na başvurular başladı

ING Türkiye, genç yeteneklerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefleyen Uluslararası Yetenek Programı (ITP) için başvuruları almaya başladı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, farklı disiplinlerden yeni mezunlara hitap eden ITP, katılımcılara uluslararası eğitim ve sertifika fırsatları sunarak gelişimlerini küresel ölçekte sürdürme imkanı tanıyor.

Yaklaşık 30 yıldır ING'nin faaliyet gösterdiği 14 ülkede uygulanan programa başvuran adaylar, değerlendirme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra Practica Kampı'na katılarak ING kültürünü ve ilgi duydukları iş alanlarını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Kamp sürecinin ardından programa kabul edilen katılımcılar, uluslararası eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra yerel ve global rotasyon imkanlarıyla farklı deneyimler kazanarak kariyer yolculuklarına devam ediyor. ITP'ye Youthall üzerinden 13 Nisan'a kadar başvuru yapılabiliyor.

ING Türkiye, insan odaklı kültür yaklaşımı doğrultusunda ITP ile genç yeteneklere potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir gelişim imkanı sunuyor.

Gençler, farklı iş alanlarında deneyim kazanırken ING'nin uluslararası yapısının bir parçası olarak kariyerlerine daha geniş bir perspektiften yön verme fırsatı bulabiliyor.

ITP katılımcıları, iki yıl süren program boyunca, yerel ve global rotasyon fırsatlarıyla farklı deneyimler kazanıyor, edindikleri bu birikimle kariyer yolculuklarına sağlam bir temel oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, insanı merkeze alan yaklaşımlarıyla çalışanlarının gelişimlerini önceliklendirdiklerini belirtti.

Ataklı, ING Türkiye'de insan odaklı kültürlerini yalnızca bugünün ihtiyaçları için değil, geleceğin iş dünyasına hazır olma perspektifiyle şekillendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

'Genç yeteneklerin potansiyellerini erken dönemde keşfetmelerini ve farklı deneyimlerle gelişimlerini desteklemeyi önemsiyoruz. Uluslararası Yetenek Programımız, yalnızca bir işe alım programı değil, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediğimiz stratejik bir yetenek yatırımı niteliği taşıyor. Programımızın katılımcıları, global eğitim ve uluslararası rotasyon fırsatları sayesinde farklı bakış açıları kazanırken, değişen iş dünyası dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilen, çevik ve etkisi yüksek profesyoneller olarak kariyer yolculuklarını sürdürebiliyor. Bu program, genç yeteneklere güçlü bir kariyer başlangıcı sunmanın ötesinde, onların ING'nin global yapısında değer üreten ve fark yaratan profesyoneller olarak konumlanmalarına destek olmayı amaçlıyor.'

ÖNCEKİ HABERLER
