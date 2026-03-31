Milli Takım turu atlarsa devler sahnesinde kimlerle eşleşecek?

Milli Takım için 24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona ermek üzere! Kosova engelini geçtiği takdirde devler sahnesine adını yazdıracak olan Ay-Yıldızlılar, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki turnuvada D Grubu’na düşecek. Millilerin bu tarihi geri dönüşteki muhtemel rakipleri ise ABD, Avustralya ve Paraguay. İşte tarihi eşiğin tüm detayları...

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova karşısında alacağı sonucun ardından Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri netleşti. Kritik maç öncesi senaryo şekillendi.

24 YILLIK HASRET BİTEBİLİR

Ay-yıldızlı ekip, Kosova'yı mağlup etmesi halinde 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Tüm gözler bu akşam oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya çevrildi.

D GRUBU'NDA YER ALACAK

Türkiye'nin Kosova engelini aşması durumunda 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edeceği kesinleşti.

RAKİPLER ABD, AVUSTRALYA VE PARAGUAY

Milliler, turnuvada ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakiplerin yer aldığı grup, şimdiden dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

