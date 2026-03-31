Abdullah Öcalan'a konut yapılıyor! DEM doğruladı statü de istiyor

Abdullah Öcalan'a konut yapılıyor! DEM doğruladı statü de istiyor

İMRALI Adası'nda hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan için yeni bir konut inşaa edildiği haberini DEM doğruladı. DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları "Evet İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var. Ve bu konuta henüz Sayın Öcalan taşınmış değil." dedi. DEM, Öcalan'a adada ev yapılmasını da yeterli bulmadı teröristbaşı için statü istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı’da Öcalan için bir konut yapıldığı yönündeki bilgiyi doğruladı. Hatimoğulları, asıl tartışmanın taşınma değil, Öcalan’ın müzakere sürecindeki statüsünün resmî ve hukuki biçimde tanımlanması olduğunu söyledi.

ÖCALAN'A İMRALI'DA EV YAPILIYOR
DEM Parti Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, İmralı’daki yeni konut inşatı için şunları söyledi:

-“Evet İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var. Ve bu konuta henüz Sayın Öcalan taşınmış değil.


Öcalan'ın statüsü tanımlanmalı
-Fakat bu konutla ilgili, yani bir konuttan bir konuta taşınmak mıdır mesele? Buradaki mesele bu statünün, görüşmeci statüsünün ve başmüzakereci statüsünün tanımlanması. Sayın Öcalan bu müzakereleri yürütüyor. Bu herkesin malumu. Bu müzakerelerin yürütüldüğünün bir resmi forma kavuşması, bir hukuki forma kavuşması aslolan. Birincisi bu.”

Öcalan'ın görüşme isteği
-Hatimoğulları, ikinci temel başlığın ise Öcalan’ın toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesinin önünün açılması olduğunu söyledi. Bu temasların hem siyasi hem de teknik olarak kolaylaştırılması gerektiğini belirten Hatimoğulları şöyle dedi:

-“İkincisi ise Sayın Öcalan Türkiye'deki bütün aydın, yazar, gazeteci, akademisyen, siyasetçi, bilim insanı birçok kesimle görüşmek istiyor.
-Dolayısıyla bu görüşmelerin sağlanabilmesi, bu diyalog yolunun açılabilmesi ve bunun hem siyasi hem teknik olarak kolaylığının sağlanması önemli bir aşama.
-Bizim de tam da hani ‘statü tanımlanmalı’ derken kastettiğimiz bu iki ana şeydir diye özetleyebilirim.”

Hatimoğulları, süreç kapsamında AK Parti ve devletle temasların sürdüğünü de açıkladı. Ancak sürecin uzamasının hem toplumda hem de kendilerinde rahatsızlık yarattığını söyledi.

Bahçeli'nin çağrısı ve İran savaşı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yasal adımların hızla çıkarılması” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Hatimoğulları, İran savaşını da anımsatıp şunları söyledi:
-Süreç enfekte olmamalı. Sizler de takdir edersiniz ki gerek Türkiye içinden gerekse uluslararası güçler tarafından bu süreci tersine çevirmek ve enfekte etmek için kimi provokatif yaklaşımlar olabilir. Bu yaklaşımları boşa düşürmenin yolu da bu sürecin hızlanması. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin dün yapmış olduğu açıklama, süreci daha doğru tanımlayan bir açıklamadır.”

ABD Başkanı Trump'tan o ülkelere 'Hürmüz Boğazı' tepkisi: Gidin kendi petrolünüzü alın
ABD Başkanı Trump'tan o ülkelere 'Hürmüz Boğazı' tepkisi: Gidin kendi petrolünüzü alın
Tadilat için gittiği evde hayatını kaybetti
Tadilat için gittiği evde hayatını kaybetti
Gazze'de can kaybı 72 bin 285’e yükseldi
Gazze'de can kaybı 72 bin 285’e yükseldi
Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Netanyahu, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine dair tarih vermedi
Netanyahu, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine dair tarih vermedi
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da Kosova maçı öncesi prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da Kosova maçı öncesi prim kararı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu! TMSF kayyum olarak atandı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu! TMSF kayyum olarak atandı
İhanetleri artık şaşırtmıyor! FETÖ'nün Umre maskeli suikast ve haberleşme trafiği
İhanetleri artık şaşırtmıyor! FETÖ'nün Umre maskeli suikast ve haberleşme trafiği
Suriye Cumhurbaşkanı, İngiltere’de Başbakan Keir Starmer ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı, İngiltere’de Başbakan Keir Starmer ile görüştü
Trump'ın dini danışmanından Hristiyanlara çağrı: Kazancınızın yüzde 10'unu İsrail'e gönderin
Trump'ın dini danışmanından Hristiyanlara çağrı: Kazancınızın yüzde 10'unu İsrail'e gönderin
İsrail'i korkutan görüntü! Türkiye Suudi Arabistan Pakistan Mısır 500 milyon ediyor ve...
İsrail'i korkutan görüntü! Türkiye Suudi Arabistan Pakistan Mısır 500 milyon ediyor ve...
İran: ABD ve İsrail'e ait MQ-9 ve Orbiter tipi 4 SİHA'yı düşürdük
İran: ABD ve İsrail'e ait MQ-9 ve Orbiter tipi 4 SİHA'yı düşürdük