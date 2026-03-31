Abdullah Öcalan'a konut yapılıyor! DEM doğruladı statü de istiyor

İMRALI Adası'nda hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan için yeni bir konut inşaa edildiği haberini DEM doğruladı. DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları "Evet İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var. Ve bu konuta henüz Sayın Öcalan taşınmış değil." dedi. DEM, Öcalan'a adada ev yapılmasını da yeterli bulmadı teröristbaşı için statü istedi.

ÖCALAN'A İMRALI'DA EV YAPILIYOR

DEM Parti Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, İmralı’daki yeni konut inşatı için şunları söyledi:

-“Evet İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var. Ve bu konuta henüz Sayın Öcalan taşınmış değil.



Öcalan'ın statüsü tanımlanmalı

-Fakat bu konutla ilgili, yani bir konuttan bir konuta taşınmak mıdır mesele? Buradaki mesele bu statünün, görüşmeci statüsünün ve başmüzakereci statüsünün tanımlanması. Sayın Öcalan bu müzakereleri yürütüyor. Bu herkesin malumu. Bu müzakerelerin yürütüldüğünün bir resmi forma kavuşması, bir hukuki forma kavuşması aslolan. Birincisi bu.”

Öcalan'ın görüşme isteği

-Hatimoğulları, ikinci temel başlığın ise Öcalan’ın toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesinin önünün açılması olduğunu söyledi. Bu temasların hem siyasi hem de teknik olarak kolaylaştırılması gerektiğini belirten Hatimoğulları şöyle dedi:

-“İkincisi ise Sayın Öcalan Türkiye'deki bütün aydın, yazar, gazeteci, akademisyen, siyasetçi, bilim insanı birçok kesimle görüşmek istiyor.

-Dolayısıyla bu görüşmelerin sağlanabilmesi, bu diyalog yolunun açılabilmesi ve bunun hem siyasi hem teknik olarak kolaylığının sağlanması önemli bir aşama.

-Bizim de tam da hani ‘statü tanımlanmalı’ derken kastettiğimiz bu iki ana şeydir diye özetleyebilirim.”

Hatimoğulları, süreç kapsamında AK Parti ve devletle temasların sürdüğünü de açıkladı. Ancak sürecin uzamasının hem toplumda hem de kendilerinde rahatsızlık yarattığını söyledi.

Bahçeli'nin çağrısı ve İran savaşı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yasal adımların hızla çıkarılması” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Hatimoğulları, İran savaşını da anımsatıp şunları söyledi:

-Süreç enfekte olmamalı. Sizler de takdir edersiniz ki gerek Türkiye içinden gerekse uluslararası güçler tarafından bu süreci tersine çevirmek ve enfekte etmek için kimi provokatif yaklaşımlar olabilir. Bu yaklaşımları boşa düşürmenin yolu da bu sürecin hızlanması. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin dün yapmış olduğu açıklama, süreci daha doğru tanımlayan bir açıklamadır.”