Yetki onda olacak! A Milli Takım'da Kosova maçı öncesi prim kararı

A Milli Takımımız tarih yazmak için saha çıkıyor. Bu akşam 21.45'te Kosova'yı elemek için ter dökecek olan Bizim Çocuklar'a bir ödül de federasyondan gelecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kesenin ağzını açtı. Prim dağıtılırken yetki de kaptan Hakan Çalhanoğlu'nda olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası playoff turu finalinde bugün deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar rakiplerini yenmesi durumunda 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Fadil Vokrri Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak karşılaşmada 90 dakika berabere tamamlanırsa, turnuvaya gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

Yarı finalde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar; Slovakya'yı 4-3 ile saf dışı bırakan rakibi karşısında istediğini alıp yazın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek dev organizasyonda olmak istiyor.

İngiliz hakem düdük çalacak

Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak Kosova-Türkiye maçını Michael Oliver yönetecek. İngiliz hakem bugüne kadar A Milli Takım'ın 3 karşılaşmasında düdük çaldı. Ay-Yıldızlılar bu mücadelelerde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.Bu müsabakalarda 2015'te Kazakistan'ı (0-1), 2021 yılında ise Hollanda'yı (4-2) mağlup eden Ay-Yıldızlılar, tek yenilgisini Eylül 2025'te İspanya (0-6) karşısında yaşadı. Hakem olan babasının desteğiyle 14 yaşında hakemliğe başlayan Oliver, uluslararası arenada saygı duyulan üst düzey bir isim.

Kosova'ya mağlubiyetimiz yok

Milliler, Kosova ile 4'üncü kez kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 müsabakada karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu maçların tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Ay-Yıldızlılar; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

"Ben verdiğim sözü tutarım"

Sabah'ta yer alan habere göre Dünya Kupası özlemini bitirmek için gemileri yakan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, takımı motive etmek için kesenin ağzını açtı.

Daha önce hedefe ulaşılması halinde Bodrum'da yapılacak villalardan oyunculara hediye edileceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun, Romanya maçı sonrası Ay-Yıldızlılara, "Ben verdiğim sözü tutarım. Siz bizi Amerika'ya götürün. Prim işlerini düşünmeyin" dediği öğrenildi.

Federasyon kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu konuda yetkili Hakan Çalhanoğlu olacak ve onun belirleyeceği şekilde Dünya Kupası ödülü dağıtılacak.

Futbolcuların aileleri için uçak kalkacak

Türk Milli Takımı dün Kosova'nın başkenti Priştine'ye gitti. Kafilede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Bugün de oyuncuların aileleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun konukları 150 kişilik bir uçakla şehre ulaşacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın talimatıyla takım uçağına sorumlu yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve görevli personel dışında kimse alınmadı. İtalyan hocanın, konsantrasyonu bozmamak adına böyle bir karar verdiği öğrenildi.

