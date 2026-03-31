DÜNYA

Suriye Cumhurbaşkanı, İngiltere’de Başbakan Keir Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şara, İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Starmer ile görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ekonomi Bakanı Nidal Şaar'ın da katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar, karşılıklı ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarını değerlendirdi.

Özellikle kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, görüşmede ayrıca son dönemdeki bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.

İsrail'i korkutan görüntü! Türkiye Suudi Arabistan Pakistan Mısır 500 milyon ediyor ve...
İsrail'i korkutan görüntü! Türkiye Suudi Arabistan Pakistan Mısır 500 milyon ediyor ve...
İran: ABD ve İsrail'e ait MQ-9 ve Orbiter tipi 4 SİHA'yı düşürdük
İran: ABD ve İsrail'e ait MQ-9 ve Orbiter tipi 4 SİHA'yı düşürdük
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 285'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 285'e yükseldi
Almanya’dan, Filistinlileri hedef alan "idam yasası"na dair açıklama
Almanya’dan, Filistinlileri hedef alan "idam yasası"na dair açıklama
Yunan Adaları'na yönelik 'ekspres vize' uygulamasında yeni gelişme
Yunan Adaları'na yönelik 'ekspres vize' uygulamasında yeni gelişme
Milli Takım turu atlarsa devler sahnesinde kimlerle eşleşecek?
Milli Takım turu atlarsa devler sahnesinde kimlerle eşleşecek?
Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Vodafone Türkiye'de üst düzey atama
Abdullah Öcalan'dan İran açıklaması
Abdullah Öcalan'dan İran açıklaması
Rus turistler BAE yerine bu ülkelere yöneldi
Rus turistler BAE yerine bu ülkelere yöneldi
İBB davasında 13. duruşma! 7 isim için tahliye talebi
İBB davasında 13. duruşma! 7 isim için tahliye talebi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Çin'den ABD ve İsrail'e sert mesaj! "Savaşı derhal durdurun"
Çin'den ABD ve İsrail'e sert mesaj! "Savaşı derhal durdurun"