Irak, hava sahasını 3 gün daha kapalı

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim nedeniyle hava sahasını sivil uçuşlara kapatan Irak, güvenlik risklerini gerekçe göstererek bu süreyi 72 saat daha uzattı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sürerken, Irak Sivil Havacılık Kurumu uçuş kısıtlamasının 3 Nisan Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının devam etmesi, bölgedeki sivil havacılık güvenliğini tehdit etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, saldırıların başlangıcından bu yana hava sahasını kapalı tutan Irak, güvenlik risklerinin sürmesi nedeniyle uçuş kısıtlamasını 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE 72 SAATLİK YENİ ENGEL

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin ve bölgedeki hava trafiği üzerindeki belirsizliğin devam ettiği vurgulandı. Kurum, sivil uçuşların emniyetini sağlamak amacıyla Irak hava sahasının 3 gün daha tüm sivil uçuşlara kapalı kalacağını bildirdi.

Yapılan duyuruya göre, söz konusu kapatma kararı 3 Nisan Cuma günü yerel saatle 12.00’ye kadar yürürlükte kalacak. Bu süre zarfında Irak hava sahası üzerinden gerçekleştirilecek tüm yerel ve uluslararası uçuşlar askıya alınmış durumda.

KAPATMA KARARI 28 ŞUBAT’TAN BU YANA SÜRÜYOR

Irak yönetimi, bölgesel çatışmaların hava sahası güvenliğini doğrudan etkilemesi üzerine ilk radikal adımını 28 Şubat tarihinde atmıştı. O dönemde yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sert bir dille kınanmış ve tepki olarak hava sahasının 24 saat süreyle uçuşlara kapatıldığı ilan edilmişti.