Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Vodafone Türkiye Hukuk ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Cem Akoymak getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye'nin üst yönetiminde yeni atama gerçekleştirildi.

Yeni görevine yarın itibarıyla başlayacak Akoymak, şirketin Hukuk ve Kurumsal Güvenlik alanlarındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek.

Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri sektörlerinde 20 yılı aşkın süre boyunca Hukuk Birim Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Akoymak, şirkete katılmadan önce son 4 yıldır Kanada merkezli OpenText'in Birleşik Krallık organizasyonunda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Kıdemli Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Akoymak, kariyeri boyunca hukuk ve regülasyon politikalarıyla hukukta dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etti.

